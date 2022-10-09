السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج الحشيش فى المقطم

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة في المقطم، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة محمد أبو صافي، وعمرو محمد فوزي، وأسامة عبد الظاهر محمود، وأمانة سر عمر عاشور ومحمود عبد الرشيد.

ونسبت جهات التحقيق إلى المتهم في القضية رقم 4119 لسنة 2022 جنايات المقطم، أحرز جوهر مخدر الحشيش، بقصد الاتجار.

وأمام المحكمة، أدلى معاون مباحث قسم شرطة المقطم بشهادته، التي أشار فيها غلى أنه حال مروره الأمني لاحظ المتهم، والمطلوب في القضية رقم 5172 لسنة 2021 جنايات المقطم، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة بنية اللون تشبه جوهر مخدر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.