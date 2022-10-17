درجات الحرارة اليوم في مصر.. طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجة الحرارة اليوم في مصر، إذ تشير توقعات الخبراء إلى انخفاض تدريجي حتى نهاية الأسبوع الجاري وتصل العظمى في القاهرة الكبري والوجه البحري إلى 27 درجة والصغرى 21، والسواحل الشمالية العظمى 26 والصغرى 21، جنوب سيناء الدرجة العظمى 31 والصغرى 24، شمال الصعيد 29 والصغرى 18، وجنوب الصعيد العظمى 35 والصغرى 22.

درجة الحرارة اليوم 17 أكتوبر

وأكدت الأرصاد أن درجات الحرارة المنخفضة -اليوم- سينتج عنها طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، في حين يصبح مائلا للحرارة على جنوب سيناء، وحارا على جنوب الصعيد، أما ليلا فيسود طقس لطيف في أوله، في حين يسود طقس مائل للبرودة في آخر الليل والساعات الأولى من الصباح.

فرص سقوط الأمطار اليوم

ونوهت الهيئة لاستمرار سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة، مع استمرار تكاثر السحب على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، كما تتراوح سرعات الرياح بين سرعة 40 و50 كم/س.

درجة الحرارة اليوم 17 أكتوبر 2022 في مصر

وذكرت الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية تشمل القاهرة والتي سجلت 28- 21، العاصمة الإدارية 27- 20، 6 أكتوبر 28- 20، بنها 28 - 21، دمنهور 27- 21، كفر الشيخ 27 - 21، المنصورة 28 - 21، دمياط 28 - 22، بورسعيد 29 - 22، الإسماعيلية 29 - 19، السويس 29 - 20.

وجاءت درجات الحرارة في الزقازيق 28 - 21، شبين الكوم 28 - 21، طنطا 28 - 21، شلاتين 32 - 24، الإسكندرية 27 - 21، العلمين الجديدة 26 - 21، وادي النطرون 28 - 21، مطروح 25- 19، السلوم 25- 17، سيوة 28- 17، العريش 29 - 21ـ رفح 29- 21، الطور 30- 21، كاترين 26 - 14، ورأس سدر 30 - 20، وشرم الشيخ 31- 24.

وفي مرسى علم 31-23، الفيوم 30- 20، بني سويف 30- 19، المنيا 31 - 19، أسيوط 31 - 18، سوهاج 32- 20، قنا 34- 20، الأقصر 35- 21، وأسوان 36- 22.