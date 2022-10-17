سقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية واستمرار رفع حالة الطوارئ (صور)

سقطت أمطار خفيفة على الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، وزادت شدتها ببعض المناطق مثل محرم بك بمنطقة وسط ومحيط محطة التنقية الشرقية على فترات متقطعة، وما زالت الأمطار مستمرة ببعض مناطق وسط وغرب الإسكندرية، وأبرزها شارع أبو قير الرئيسي.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أن أمطار الإسكندرية التي بدأت منذ أول أمس السبت حتى اليوم لم تسبب أي تراكمات للمياه، حيث يتم تصريفها أولا بأول وفقا لنظام التعامل مع الأمطار، مشيرا إلى إعلان حالة الطوارئ في الإسكندرية لحين تحسن الطقس.

طقس الإسكندرية اليوم

واضاف رئيس الشركة لـ«الوطن»، أنه وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الإسكندرية اليوم، فإنه الطقس سيكون معتدل الحرارة نهاراً، لطيف مائل للبرودة أول الليل والصباح الباكر، مع نشاط للرياح.

نسبة سقوط أمطار الإسكندرية اليوم

ولفت إلى أن الإسكندرية متوقع أن تشهد أمطار خفيفة اليوم قد تكون متوسطة أحياناً بنسبة حدوث 50 %، مؤكداً أن الشركة على أتم الاستعداد للتعامل معها.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وأشار إلى أن درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم 27 مئوية للعظمى، و20 للصغرى، بينما تبلغ سرعة الرياح 40 كيلو مترا في الساعة، واتجاهها شمالية غربية.

وأكد أن حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج 1.2 إلى 2 متر، ونسبة الرطوبة 10%، ودرجة الرؤية غائم جزئياً.