أمطار متوسطة على الإسكندرية دون تراكم مياه.. و«الصرف»: الوضع مستقر (صور)

شهدت الإسكندرية مساء اليوم، أمطارا متوسطة على مناطق متفرقة امتدت لدقائق بسيطة ثم انتهت إلا أنها تركت أثراً بسيطا على الشوارع يشير إلى بدء الشتاء الفعلي في عروس البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت شركة الصرف الصحي، في بيان منذ قليل، أن الإسكندرية شهدت أمطار خفيفة اليوم فبما زادت حدتها تدريجياً ببعض المناطق واستمرت لربع ساعة في كل منطقة تقريبا.

مناطق ازدادت الأمطار فيها بالإسكندرية

وأشاروا إلى ازدياد شدتها قليلا بمناطق شرق ومنتزه أول، مؤكدين على عدم وجود أي تراكمات مياه، حيث إن الوضع مستقر لتسريب المياه أولا بأول.

استمرار الطوارئ بسبب أمطار الإسكندرية

في ذات السياق، أكد اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه شدد على استمرار العمل وفقا لما تم إعلانه عن العمل بحالة الطوارئ المتمثلة في تمركز سيارات ومعدات الشركة على مدار 24 ساعة حتى وصول تأكيد هيئة الأرصاد الجوية على استقرار حالة الجو بالمحافظة.

استمرار أعمال التطهير

وأضاف نافع، في بيان، اليوم الأحد، أنه شدد على استمرار أعمال التطهير وخفض مناسيب البيارات وتمركز السيارات والمعدات وذلك بعد هطول أمطار فجرا على الإسكندرية.