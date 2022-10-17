تفاصيل طرح تأجير 13 محلا وملعب وقاعة مناسبات بأسيوط في مزاد علني

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، إجراء مزايدة علنية اليوم الاثنين، لإعادة تأجير محلين تجاريين بمركز شباب العقال البحري، التابع لإدارة شباب مركز البداري، بنظام حق الانتفاع لمدة 7 سنوات، مشيرة إلى سحب كراسة الشروط مقابل 299 جنيها، ودفع تأمين مؤقت قيمته 2000 جنيه، على أن يستكمل 10٪؜ عند الرسو من قيمة حق الانتفاع للثلاث سنوات الأولى.

ملعب نجيل صناعي بمركز شباب ديروط

كما أعلنت المديرية عن عقد مزايدة علنية عامة لتأجير ملعب النجيل الصناعي لمدة ثلاث سنوات بنظام حق الانتفاع، بجلسة المزاد يوم الاثنين المقبل، بمقر النادي، وتُطلب كراسة الشروط مقابل 341 جنيها شاملا ضريبة القيمة المضافة، وتأمين مؤقت قيمته 10 آلاف جنيه، ويُستكمل 10٪؜ عند الرسو.

طرح 11 محلا تجاريا بمركز شباب أبنوب

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة طرح 11 محلا تجاريا بسور مركز شباب بنظام حق الانتفاع لمدة سبع سنوات، وتُعقد جلسة المزاد يوم 31 أكتوبر الجاري، وتُطلب كراسة الشروط من مركز الشباب، مع دفع تأمين 4 آلاف جنيه، على أن يستكمل 10٪؜ عند الرسو من قيمة حق الانتفاع للثلاث سنوات الأول.

تأجير قاعة مناسبات مركز شباب أبنوب

كما تقرر تاجير قاعة المناسبات بالمركز لمدة 5 سنوات داخل المركز على مساحة 800 متر، وتُعقد جلسة المزاد يوم 1 نوفمبر المقبل، ودفع تأمين مؤقت قيمته 150 ألف جنيه لدخول المزاد، على ان يُستكمل نسبة 10٪؜ عند الرسو من قيمة حق الانتفاع للثلاث سنوات الأولى.