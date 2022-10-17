مصرع سائق وتباع في تصادم سيارة نقل بقطار بمركز الواسطى

لقي سائق سيارة نقل وتباع مصرعهما، منذ قليل، في حادث اصطدام السيارة بقطار ركاب «الواسطى - الفيوم» في عزبة سعد الدين بني عتمان بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكشفت التحريات الأولية أن السيارة النقل حاولت المرور من مكان غير مخصص للعبور.

اصطدام سيارة نقل بقطار

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث اصطدام سيارة نقل بقطار ركاب «الفيوم - الواسطى» في المنطقة الواقعة بين عزبة سعد الدين وقرية بني عتمان بمركز الواسطى، ما أسفر عن مصرع سائق السيارة النقل والتباع الخاص به.

التحريات الأولية: السيارة حاولت المرور من مكان غير مخصص

وكشفت التحريات الأولية لمباحث السكة الحديد في بني سويف، أنه أثناء سير قطار ركاب «الواسطى - الفيوم»، فوجئ قائد القطار بسيارة تصطدم به وتحاول العبور من مكان غير مخصص لذلك، ما أدى إلى مصرع أحمد ماهر قرني سليمان سائق السيارة النقل، 26 سنة، وعبد العظيم محمد قاسم، 40 سنة، تباع.

كما كشفت التحريات أن السيارة النقل لا تحمل لوحات معدنية، وكانا يستقلها سائق مقيم قرية الرقة بمحافظة الجيزة، والتباع بمركز أطفيح.

سيارتا اسعاف لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة وانتقال جهات التحقيق إلى مكان الحادث لأتخاذ شؤونها.