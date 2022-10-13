حادث قطار طهطا.. مصرع 3 أشخاص وطفلة أثناء عبور مزلقان مغلق

حالة من الحزن سيطرت على أهالي محافظة سوهاج، بعد حادث قطار طهطا الذي راح ضحيته 4 أشخاص من بينهم طفلة، وذلك عقب اصطدام أحد القطارات بهم حال عبورهم السكة الحديد لحظة مرور القطار من المزلقان الأوسط بدائرة القسم.

أهالي ضحايا حادث قطار طهطا يتسلمون 4 جثث

وقام أهالي ضحايا حادث قطار طهطا بتسلم جثث لـ4 أشخاص من بينهم طفلة من مشرحة مستشفى طهطا العام، بعد مصرعهم عقب اصطدام أحد القطارات بهم حال عبورهم مزلقان السكة الحديد.

وصرحت جهات التحقيق المختصة بمركز طهطا شمال سوهاج، بدفن 3 أشخاص وطفلة بعد مصرعهم في حادث قطار طهطا عقب اصطدام أحد القطارات بهم أثناء عبورهم السكة الحديد، لحظة مرور القطار من المزلقان الأوسط، وهو مغلق، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى طهطا العام.

تفاصيل حادث قطار طهطا

وتعود تفاصيل حادث قطار طهطا عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من الخدمات الأمنية الموجودة لتأمين محطة سكك حديد طهطا والمزلقان الأوسط بدائرة القسم، باصطدام قطار بـ4 أشخاص أثناء عبورهم من المزلقان، ما أسفر عنه وفاتهم، ونقلت الجثامين الـ4 إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

التحريات الأولية

وبالفحص تبين من التحريات الأولية عقب انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان حادث قطار طهطا وعمل المعاينة اللازمة، أنّه أثناء مرور القطار 2009 أسوان القاهرة من المزلقان الأوسط بمدينة طهطا بسوهاج، وحال عبور 4 أشخاص أثناء غلق المزلقان، اصطدم بهم القطار، وهم «أ. ع. ع. ح»، 39 عامًا، و«م. ا. ع»، عامين، و«د. ا. ح. ع»، 70 سنة، و«أ.س. م» 42 سنة، وجميعهم يقيمون بمحافظة أسيوط، وجرى رفع آثار حادث قطار طهطا من على شريط السكة الحديد، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.