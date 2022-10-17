بالأسماء.. ترقية 40 عضو هيئة تدريس بـ«طب أسيوط»

أعلنت كلية الطب في جامعة أسيوط، ترقية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمختلف أقسام الكلية المختلفة، وشملت الترقيات 40 أستاذا وأستاذ مساعد ومدرسا ومدرس مساعد.

وشملت الترقيات تعيين الدكتور أبو بكر عباس متولي لشغل وظيفة أستاذ قسم التوليد وأمراض النساء، والدكتور إبراهيم إبراهيم محمد، لشغل وظيفة أستاذ قسم التوليد وأمراض النساء، والدكتور محمد حسنى محمد سيد لشغل وظيفة أستاذ قسم علاج الاورام والطب النووى، والدكتورة عزة صلاح الدين عبد الحفيظ، لشغل وظيفة أستاذ قسم الفسيولوجيا الطبية، والدكتورة مها علي عصام الدين محمد، لشغل وظيفة استاذ مساعد قسم الكيمياء الحيوية الطبية، والدكتور شريف محمد عبد العال، لشغل وظيفة استاذ مساعد قسم الاشعة التشخيصية.

قسم الأشعة التشخيصية

وضمت قائمة الترقيات تعيين الدكتور وجيه عبد الحفيظ محمد علي، لشغل وظيفة استاذ مساعد قسم الاشعة التشخيصية، والدكتور نهي محمد علي عطية، لشغل وظيفة استاذ مساعد قسم الاشعة التشخيصية، والدكتور ياسر فاروق راغب، لشغل وظيفة أستاذ مساعد قسم جراحة العظام، والدكتورة داليا طارق كمال عبد الحميد، لشغل وظيفة أستاذ مساعد مناعه اكلينيكية قسم الباثولوجيا الاكلينيكية، والدكتورة مروه محمد ثابت لشغل وظيفة أستاذ مساعد أمراض الدم قسم الباثولوجيا الاكلينيكية و الدكتورة رندا أحمد الزهنى حسن، لشغل وظيفة أستاذ مساعد قسم الباثولوجيا الاكلينيكية، والدكتورة مروى عبد الرحيم أحمد، لشغل وظيفة أستاذ مساعد قسم الفارماكولوجى والدكتورة إسراء عبد الخالق أحمد، لشغل وظيفة أستاذ مساعد قسم الفارماكولوجى.

قسم الأمراض الباطنة والعصبية والنفسية

كما شملت القائمة تعيين الدكتور محمد فيصل عدوي، لشغل وظيفة مدرس قسم الامراض الباطنة، والدكتور مصطفى محمد هاشم سيد، لشغل وظيفة مدرس الطب النفسى قسم الامراض العصبية والنفسية، والدكتور أحمد عبد الهادى حامد محمد، لشغل وظيفة مدرس الأمراض العصبية قسم الامراض العصبية والنفسية، والدكتورة مروه عبد الرازق أحمد سلامة مخلوف، لشغل وظيفة مدرس قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى، وتعيين الدكتورة انتصار حسنين محمد، لشغل وظيفة مدرس بقسم الامراض الصدرية، والدكتورة مروة جمال عبدالله جامع، لشغل وظيفة مدرس بقسم الفارماكولوجيا الطبية، والدكتور محمد رأفت عبدالبديع، لشغل وظيفة مدرس قسم الجراحة العامة، والدكتورة رحاب ابراهيم حسن رفعت، لشغل وظيفة مدرس قسم طب الاطفال، والدكتور محمد أحمد نجيب محمد الجندى، لشغل وظيفة مدرس قسم جراحة المسالك البولية.

تخصص جراحة الأنف والأذن والحنجرة

وتضمنت الترقيات تعيين الدكتور أحمد جمال شلقامي، لشغل وظيفة مدرس قسم جراحة الانف والاذن والحنجرة، والدكتور أحمد الرحمن محمد عزام، لشغل وظيفة مدرس قسم جراحة الانف والاذن والحنجرة، والدكتور أحمد مؤمن أحمد محمد كامل، لشغل وظيفة مدرس قسم التوليد وأمراض النساء، والدكتورة شيماء كمال محمد صالح، لشغل وظيفة مدرس قسم طب الاطفال، والدكتور محمد محمود أحمد تمام، لشغل وظيفة مدرس قسم جراحة المخ والاعصاب، والدكتورة داليا محمد عاطف شحاته، لشغل وظيفة مدرس قسم الصحة العامة، والطبيب محمد عماد كامل، لشغل وظيفة مدرس مساعد قسم جراحة القلب والصدر، والطبيب كريم أحمد حسني، لشغل وظيفة مدرس مساعد قسم جراحة القلب والصدر، والطبيب مصطفى كامل عبدالرحمن عبدالعال، لشغل وظيفة مدرس مساعد قسم جراحة المسالك البولية.

وظيفة مدرس مساعد

كما تم تعيين الطبيبة إسراء حسني ضاحي، لشغل وظيفة مدرس مساعد قسم طب الاطفال، والطبيبة مي إميل صابر، لشغل وظيفة مدرس مساعد قسم التشريح الآدمي وعلم الأجنة، والطبيب خالد حسان محمد حسين، لشغل وظيفة مدرس مساعد قسم الجراحة العامة، والطبيبة سارة عليوة أحمد، لشغل وظيفة مدرس مساعد قسم الفارماكولوجي، والطبيبة ريهام جابر السعدي، لشغل وظيفة مدرس مساعد قسم الفارماكولوجي، والطبيب عبد الرحمن إبراهيم سيد، لشغل وظيفة مدرس مساعد قسم جراحة الأوعية الدموية، والطبيبة دينا خالد مصطفى محمد، لشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم طب المناطق الجارة والجهاز الهضمي، والطبيب محمد أشرف محمد بدر، لشغل وظيفة مدرس مساعد قسم الجراحة العامة.