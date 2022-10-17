بداية الدوري المصري 2022.. اعرف مواجهات الأسبوع الأول

ينتظر عشاق وجماهير الكرة المصرية، انطلاق صافرة البداية لموسم الدوري المصري 2022-2023، والمقرر أن ينطلق غدا الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر، إذ ستكون البداية بين فريقي المصري وسيراميكا كليوباترا.

الأسبوع الأول من الموسم الجديد ستكون بدايته ساخنة، وتتضمن منافسات بين 3 فرق ذات جماهيرية وشعبية كبيرة بين ملايين المصريين.

بداية الدوري المصري 2022

وزادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية، عن بداية مباريات الدوري المصري 2022- 2023، ومنافسات الأسبوع الأول منه، إذ يبحث مشجعي ومحبي الكرة المصرية عن مواعيد المباريات، والمواجهات المرتقبة في الأسبوع الأول، ولهذا ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، مباريات الأسبوع الأول من منافسات الدوري الممتاز.

مواجهات الأسبوع الأول من دوري 2022-2023

مواجهات ساخنة ، يشهدها الأسبوع الأول من الدوري المصري 2022-2023 والتي تبدأ غدا الثلاثاء بين فريقي المصري وسيراميكا كليوباترا، وفريق أسوان والاتحاد السكندري، وفريق البنك الأهلي و فاركو.

أما يوم الأربعاء يشهد مباريات مهمة ومرتقبة بين كلا من فريقي النادي الأهلي والإسماعيلي، ولقاء ثنائي بين فريق نادي الزمالك و سموحة، كما يواجه نادي إنبي فريق بيراميدز.

فيما يشهد يوم الخميس لقاء فريق المقاولون العرب ونادي غزل المحلة، ولقاء آخر بين حرس الحدود و فيوتشر، ومباراة بين فريق الداخلية وطلائع الجيش

ومن المقرر أن تذاع جميع مباريات الدوري المصري في نسخته الجديدة على شبكة قنوات أون تايم سبورت، عبر القمر الصناعي المصرى نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورتس

1- التردد: 11861

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورتس 2

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6