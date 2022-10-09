رئيس رابطة النقاد الرياضيين: تحديد موعد انتهاء الدوري أمر جيد

قال حسن خلف الله، رئيس رابطة النقاد الرياضيين والناقد الرياضي بالأهرام، إن رابطة الأندية المحترفة، نظمت قرعة الدوري المصري الممتاز، وأعلنت انتهاء موعد الدوري في 30 يونيو، «ده أمر جيد لأننا دائما بنخلص الدوري متأخر».

الرابطة أعلنت لعب الفرق المصرية لمدة 4 أسابيع

وأضاف «خلف الله»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن تقريب مسافة انتهاء الدوري، سيتيح فترة من الراحة، سيستغلها اللاعبين بين الدوريين، مشيرا إلى أن الرابطة أعلنت لعب الفرق المصرية لمدة 4 أسابيع خلال فترة كأس العالم 2023.

توفير عدد أكبر من الجماهير

واستطرد: «المنتخب المصري مش مشارك في بطولة كأس العالم المقبلة، كان طبيعي استغلال رابطة الأندية، لتلك الفرصة، ومن أبرز النقاط التي جرى طرحها خلال مراسم القرعة هو الجماهير، وتوفير عدد أكبر من الجماهير، والتأكيد على تعاون الأندية بين بعضها البعض».

وأوضح أن الدرويات الكروية على مستوى العالم، يجب أن تكون مواعيدها محسومة ومحددة، لكن لدى مصر ظروف صعبة حيال مشاركة الأندية والمنتخبات في الدوري المصري، «الجدول والأجندة بتاعة مصر، تحمل العديد من التأجيلات، وده اللي ممكن يحصل في البداية».

وتابع: أن «هناك تفاصيل أساسية، بتحصل كل موسم، ومنها التأجيلات في مباريات الأندية، وهل الأندية استعدت بشكل جيد قبل انطلاق البطولة هو الأمر الأهم».