توزيع منهج المهارات المهنية للصف الخامس الابتدائي 2022 .. فترة أسبوعيا
كتب:
أميرة فكري
10:11 ص | الإثنين 17 أكتوبر 2022
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج المهارات المهنية للصف الخامس الابتدائي 2022، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مشيرة إلى أن الخطة الأسبوعية للمادة فترة أسبوعياً تصل لـ90 دقيقة.
وتنشر «الوطن» توزيع منهج المهارات المهنية للصف الخامس الابتدائي 2022 على النحو التالي:
شهر أكتوبر 2022
المحور الأول (ارتباط المهن والفنون بالمجتمع)
- الأسبوع الأول: الحقوق والمسئوليات ودعم المدرسة للتلاميذ والمجتمع.
- الأسبوع الثاني: الزراعة في حديقة المدرسة.
- الأسبوع الثالث: مهارات الحوار، ومصادر البحث المختلفة.
- الأسبوع الرابع: العمل في قطاع السياحة ، والحرف اليدوية وقطاع السياحة.
منهج شهر نوفمبر 2022
المحور الأول (ارتباط المهن والفنون بالمجتمع)
- الأسبوع الأول: من الحرف اليدوية (التجارة).
- الأسبوع الثاني: اصنع بنفسك.
- الأسبوع الثالث: شخصيات مؤثرة (الدكتور فاروق الباز)، المكتشف النشط (البروفيسور بريان يوما).
- الأسبوع الرابع: مراجعة على المحور الأول.
منهج شهر ديسمبر 2022
المحور الثاني (الحياة والعمل من أجل التنمية المستدامة)
- الأسبوع الأول: الحفاظ على المدرسة والتخطيط وإدارة الوقت.
- الأسبوع الثاني: إعادة تدوير مخلفات النباتات.
- الأسبوع الثالث: نفايات ذات قيمة، والفن في مصر القديمة.
- الأسبوع الرابع: شخصيات مصرية مؤثرة (الدكتورمصطفي السيد) المكتشف النشط، مراجعة علي المحور الثاني.
توزيع منهج شهر يناير 2022
المحور الثاني (الحياة والعمل من أجل التنمية المستدامة)
- الأسبوع الأول: مشروع الفصل الدراسي الأول.
- الأسبوع الثاني: مراجعة عامة.
- الأسبوع الثالث: امتحان الفصل الدراسي الأول.
- الأسبوع الرابع: إجازة نصف العام.