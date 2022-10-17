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توزيع منهج المهارات المهنية للصف الخامس الابتدائي 2022 .. فترة أسبوعيا

كتب:

أميرة فكري
10:11 ص | الإثنين 17 أكتوبر 2022
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج المهارات المهنية للصف الخامس الابتدائي 2022، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مشيرة إلى أن الخطة الأسبوعية للمادة فترة أسبوعياً تصل لـ90 دقيقة.

وتنشر «الوطن» توزيع منهج المهارات المهنية للصف الخامس الابتدائي 2022 على النحو التالي:

شهر أكتوبر 2022

المحور الأول (ارتباط المهن والفنون بالمجتمع) 

- الأسبوع الأول: الحقوق والمسئوليات ودعم المدرسة للتلاميذ والمجتمع.

- الأسبوع الثاني: الزراعة في حديقة المدرسة.

- الأسبوع الثالث: مهارات الحوار، ومصادر البحث المختلفة. 

- الأسبوع الرابع: العمل في قطاع السياحة ، والحرف اليدوية وقطاع السياحة.

منهج شهر نوفمبر 2022

 المحور الأول (ارتباط المهن والفنون بالمجتمع) 

- الأسبوع الأول: من الحرف اليدوية (التجارة).

- الأسبوع الثاني: اصنع بنفسك.

- الأسبوع الثالث: شخصيات مؤثرة (الدكتور فاروق الباز)، المكتشف النشط (البروفيسور بريان يوما).

- الأسبوع الرابع: مراجعة على المحور الأول. 

 منهج شهر ديسمبر 2022

المحور الثاني (الحياة والعمل من أجل التنمية المستدامة) 

- الأسبوع الأول: الحفاظ على المدرسة والتخطيط وإدارة الوقت. 

- الأسبوع الثاني: إعادة تدوير مخلفات النباتات.

- الأسبوع الثالث: نفايات ذات قيمة، والفن في مصر القديمة. 

- الأسبوع الرابع: شخصيات مصرية مؤثرة (الدكتورمصطفي السيد) المكتشف النشط، مراجعة علي المحور الثاني. 

توزيع منهج شهر يناير 2022

المحور الثاني (الحياة والعمل من أجل التنمية المستدامة) 

- الأسبوع الأول: مشروع الفصل الدراسي الأول

- الأسبوع الثاني: مراجعة عامة.

- الأسبوع الثالث: امتحان الفصل الدراسي الأول.

- الأسبوع الرابع: إجازة نصف العام. 

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بقلم أميرة فكري