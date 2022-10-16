«التعليم» عن تعطيل الدراسة بالمدارس بسبب الأمطار: القرار للمحافظين

كشف شادي عبدالله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الدراسة تسير بصورة منتظمة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، تزامنا مع بداية الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد 2023، مؤكدا أن مسؤولية تعليق الدراسة بسبب الأمطار أو سوء الأحوال الجوية في المدارس على مستوى الجمهورية يعود إلى قرار المحافظ، حسب ظروف محافظته، وليس قرار الوزارة.

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار قرار المحافظين

وقال زلطة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار قرار المحافظين، لافتا إلى أن العام الدراسي الجديد يسير بشكل منضبط ومنتظمة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن المدارس تواصل تسليم الكتب المدرسية للطلاب دون ربطها بالمصروفات الدراسية.

نتابع سير العملية التعليمية لحظة بلحظة في المدارس

وأوضح عبدالله زلطة، أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير العملية التعليمية لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الدراسة بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن العام الدراسي الجديد 2023 في أسبوعه الثالث يسير بشكل منتظم، مضيفا أن هناك تعليمات مشددة لجميع المدارس بضرورة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، بشكل دوري، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، وحفاظا على سير اليوم الدراسي بالمدارس.

لم نرصد أي حالات يُشتبه في إصابتها بفيروس كورونا

وأشار متحدث «التعليم» إلى أن الوزارة لم ترصد أي حالات يُشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين خلال سير الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2023 في المدارس على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الجميع يحرص على تسيير العام الدراسي دون أي مشكلات أو معوقات، منوها بأن الوزارة تعمل على الارتقاء بمستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.