«التعليم»: فتح باب التقديم لخريجي التربية الرياضية للعمل بالحصة

وجهت عدة مديريات تعليمية، تعليمات مهمة للإدارات التعليمية بشأن سد العجز في المواد الدراسية وكيفية التغلب على العجز بمادة التربية الرياضية، وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

صرف الحصص الزائدة عن النصاب لمعلمي التربية الرياضية

وقالت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية بصرف الحصص الزائدة عن النصاب القانوني لمعلمي التربية الرياضية بالمدارس، أو الإعلان لفتح باب التقدم لخريجي التربية الرياضية للعمل بالحصة بواقع 20 جنيها عن الحصة.

وأضافت أن الإدارات التعليمية هي المسئولة عن فحص الطلبات المقدمة للعمل بالحصة لسد العجز بالمدارس، وذلك لصالح العمل وخدمة العملية التعليمية.

شروط وضوابط العمل بالحصة

- الحصول على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال + دبلوم تربوي مناسب في التخصص المراد العمل به.

- عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.

- ترسل كشوف من نسختين + أسطوانة Cd متضمنة جميع بيانات المتقدمين للعمل بالحصة تسلم نسخة CD للتوجيه العام ونسخة لإدارة أمن المديرية.

- عدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة .

- يجري الصرف بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين بالمدرسة وموجه أول المادة نظير مكافأة مقطوعة 20 جنيها للحصة وحتى انتهاء خطه تدريس المناهج بالمدرسة.

- لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة على 24 حصة أسبوعيا.