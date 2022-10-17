الغردقة ومرسى علم تستقبلان آلاف السائحين من دول أوروبية اليوم

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم، اليوم الاثنين، 89 رحلة طيران منتظمة وشارتر، قادمة من مطارات أوروبا، تقل على متنها آلاف السائحين، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، وذلك بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارين.

استقبال آلاف السائحين

وأشار مصدر ملاحي لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف وصول 89 رحلة طيران منتظمة وشارتر قادمة من مطارات أوروبا، حيث يستقبل مطار الغردقة 83 رحلة ومطار مرسي علم 6 رحلات، تقل على متنها آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة، لافتًا إلى أن فرقا من العلاقات العامة ستستقبل السائحين الأجانب بالورود، وتقديم المساعدة في إنهاء إجراءات الوصول بصالات الاستقبال.

انتعاش السياحة

وقال عاطف عثمان الخبير السياحي بمحافظة البحر الأحمر، إن الفنادق والمنتجعات تشهد انتعاشة في حركة السياحة، مع ارتفاع معدلات رحلات الطيران الخارجية، حيث يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم آلاف السائحين يومياً.

وذكر الخبير السياحي لـ«الوطن»، أن ذلك نتاجا طبيعيا لمجهودات الدولة في الاهتمام بالقطاع السياحي، وجذب أسواق جديدة.