وزيرا الشباب والإنتاج الحربي يتابعان المشروعات والمبادرات المشتركة

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمتابعة مستجدات موضوعات التعاون المشترك، بين الجانبين وسبل تعزيزها، جاء ذلك بديوان عام الوزارة.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية كابتكس CAPTEX بالتعاون بين الجانبين، حيث تم استعراض استراتيجية العمل المتبعة والخطط المستقبلية للشركة، منوهاً إلى أن الشركة تقوم بتوريد النجيل الصناعي للملاعب والاستادات الرياضية بمواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وكذا النجيـــل المستخــدم في المنتجعــات والحدائق «لاند سكيب».

ومن المخطط أن يشهد مصنع النجيل الصناعي خلال عام 2023 نقلة نوعية كبيرة في حجم الإنتاج حيث تعمل الشركة على زيادة حصتها السوقية والتوسع في الصناعات وأعمال التطوير الفنية وذلك باستحداث أنشطة ومجالات أخرى خاصة بمستلزمات الرياضة، مؤكداً الحرص على المتابعة الدورية للأعمال الجارية بالمصنع والتحقق من الوصول إلى معدلات الإنتاج العالية من النجيل الصناعي.

مشروعات تقوم بتنفيذها شركة الإنتاج الحربي

وأوضح الوزير قيام شركة قها للصناعات الكيماوية «مصنع 270 الحربي»، بالاشتراك في تنفيذ مبادرة «دراجتك دخلك»، للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب وكذا مبادرة «دراجتك صحتك»، في إطار البروتوكول الخماسي الموقع بين كل من وزارة الإنتاج الحربي، وزارة الشباب والرياضة، مؤسسة مصر الخير، شركة كوكاكولا، الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي، وتم التنويه إلى ما تم إنجازه من مشروعات تقوم بتنفيذها شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة لصالح وزارة الشباب والرياضة مثل «تطوير عدد من الاستادات الرياضية والملاعب والمعسكرات الرياضية، وإنشاء مجمعات حمامات السباحة وتجديدها لصالح مراكز الشباب النموذجية في المحافظات المختلفة»، وذلك إيماناً من وزارة الإنتاج الحربي بأهمية تنفيذ المشروعات التي تخدم الشباب وأسرهم وتساهم في نشر الوعي الرياضي والصحي.

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حرص الجانبين لتطوير أداء الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية «كابتكس»، وتعزيز قيمة الاستثمار الرياضي وزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن رؤية وزارتيّ الشباب والرياضة والإنتاج الحربى تستهدف التوسع والانتشار بشكل أكبر في مجال إنتاج النجيل الصناعي على المستويين المحلي والعالمي وتقديم خدمات أفضل وتلبية احتياجات الأسواق الداخلية والخارجية حيث قامت الشركة خلال الفترة الماضية بتصدير النجيل الصناعي لبعض الدول الأفريقية بجانب توفير النجيل الصناعي للحدائق وملاعب مراكز الشباب المُدرج تطويرها ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن تتضمن الفترة المقبلة التوسع في مجالات عمل الشركة وزيادة مساهماتها في إنشاء الملاعب الجديدة التابعة لوزارة الشباب والرياضة بالأندية ومراكز الشباب والملاعب المفتوحة فضلاً عن تعظيم الاستفادة من عوائدها الاستثمارية كأحد أهم روافد الاستثمار الرياضي في تطوير البنية الرياضية المصرية.

تعزيز الوعي الثقافي لديه بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى وجود العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع «الإنتاج الحربي»، بمختلف محافظات الجمهورية والتي تساهم في الحفاظ على اللياقة البدنية والصحية لجميع أفراد الأسرة المصرية وعلى رأسهم الشباب والنشء وتتيح لهم فرصة ممارسة الرياضة وإقامة الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية مما يعمل على تنمية واستثمار القدرات والإمكانيات خاصةً للجيل القادم والحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الوعي الثقافي لديه بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، وشدد الوزير «صبحي»، على أهمية التوسع في إنتاج الدراجات التي يتم توفيرها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وتعظيم التصنيع المحلي لها عن طريق شركاتها التابعة، وكذا التوسع في تصنيع الأدوات والمعدات الرياضية المستخدمة في الألعاب المختلفة.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر أن الوزير، أكد خلال اللقاء حرص وزارة الإنتاج الحربي الدائم لدعم مختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية بالدولة، وصرح أن الجانبين أعربا عن سعادتهما بالتعاون المثمر بين الوزارتين، وأن مصنع إنتاج النجيل الصناعي هو مثال للتعاون الجيد بين مؤسسات الدولة متمثلة في وزارتيّ الإنتاج الحربى والشباب والرياضة حيث يساهم في توطين صناعة النجيل الصناعي ونقل التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج إلى شركات الإنتاج الحربي وتبادل الخبرات المكتسبة وصولاً إلى أعلى نسبة تصنيع محلي ممكنة لهذه الصناعة مع مواكبة التقدم التكنولوجي في هذه الصناعـة وتحقيق مقاييس الجودة العالمية والسعر التنافسي.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير والمهندس ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة والمهندس وليد رسمي رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية «مصنع 270 الحربي»، والمهندس عماد فوزي رئيس قطاع المشروعات بالهيئة والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.