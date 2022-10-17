بعد ضبط موظف استولى على أموال شركته.. قانوني يوضح العقوبة

بعد تمكن رجال مباحث مديرية أمن الجيزة، من ضبط موظف لاتهامه بسرقة مبلغ مالي بالشركة التي يعمل بها في منطقة الوراق، وتولت النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، يبقى التساؤل حول عقوبة الموظف المخلتس المنتظرة، وهو ما يجيب عنه ياسر سيد المحامي بالنقض، موضحًا أن عقوبته تصل إلى السجن المؤبد والغرامة.

العقوبة تصل للمؤبد

وقال المحامي لـ«الوطن» إن قانون العقوبات حدد عقوبة «كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته»، في المواد رقم 112، 113، 114، إذ نصت المادة رقم 112 على أن يعاقب بالسجن المشدد، كل موظف عام اختلس أوراقًا أموالا أو غيرها، ووجدت بحيازته بسبب وظيفته وتكون العقوبة بالسجن المؤبد في الحالات التالية:

1ـ حال كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

2ـ حال ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة مثل التزوير أو استعمال محرر مزور ارتباط لا يقبل التجزئة.

3ـ حال ارتكب الجريمة بزمن به حرب، وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وأوضح المحامي أن العقوبة في هذه الحالات تكون بالحبس والغرامة، وتصل لـ500 جنيه، أو يعاقب بإحدى العقوبتين السابقتين، إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ولفت المحامي إلى أن يعاقب «كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت»، بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة وفقًا للأحوال.

وأشار إلي أنه وفقًا لنص المادة رقم 113 مكرر، يعاقب بالسجن مدة تصل لـ5 سنوات «كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت»، على أن تكون العقوبة بالحبس مدة تصل لسنتين وغرامة تصل لـ200 جنيه، أو يعاقب بإحدى العقوبتين، حال وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

تفاصيل الواقعة

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من مالك الشركة، يفيد باكتشافه سرقة مبلغ من خزينة شركته بالوراق، وبتقنين الإجراءات، والتحريات تبين أن الموظف المشار إليه بالشركة هو وراء ارتكاب الواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

وخلال التحقيقات اعترف المتهم بسرقة الأموال، فضلًا عن اعترافه بأنه قدم أوراق مزيفة للانضمام للعمل بالشركة خوفًا من القبض عليه، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.