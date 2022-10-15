سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم السبت.. انخفاض طفيف

انخفاض طفيف شهدته أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت، إذ استقر سعر الأوقية في البورصات العالمية عند 1645 دولارا، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة وقت الإغلاق 1120 جنيها.

سعر الذهب الآن

وفيما يلي، تنشر «الوطن»، أسعار الذهب الآن، وبينها سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفق النشرة السعرية لشعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، التي جاءت كالتالي:

عيار 21: 1120 جنيها.

عيار 24: 1289 جنيها.

عيار 18: 960 جنيها.

عيار 14: 748.8 جنيه.

الجنيه الذهب: 8960 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 جنيهين فقط مقارنة ببداية اليوم؛ ليباع الآن في محلات الصاغة بنحو 1120 جنيها، مقابل 1122 جنيها صباح اليوم، ويرجع اهتمام قطاع كبير من المواطنين بهذا العيار باعتباره الأكثر شعبية وانتشارًا والأقل من حيث المصنعية في المشغولات التي تتراوح ما بين 75 إلى 125 جنيهًا للجرام الوحد.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وفي محلات الصاغة، يباع عيار 24 الآن بسعر 1279 جنيها، مقابل 1282.2 جنيه بفارق 3.2 جنيه في الجرام عن السعر في بداية التعاملات، بينما انخفض عيار 18 بنحو 1.7 جنيه، ليصل سعره الآن إلى 960 جنيها، مقابل 960.7 جنيه في بداية التعاملات الصباحية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 748.4 جنيه، بينما التراجع الأكبر كان للجنيه الذهب الذي خسر نحو 16 جنيها، ليباع الآن بسعر 8960 جنيها، مقابل 8976 جنيها صباح اليوم.

وأشارت الشعبة في بيان النشرة السعرية لأعيرة الذهب المختلفة إلى أن تلك القيم المادية المعروضة لا تتضمن المصنعية أو الدمغة أو الضريبة التي تختلف حسب العيار ووزن المشغولات، وحسب المكان ونوع المشغولات الذهبية والشركة المصنعة.