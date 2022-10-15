سعر الذهب اليوم السبت 15 أكتوبر 2022 في مصر دون مصنعية

أعلنت محلات الصاغة سعر الذهب اليوم السبت 15 أكتوبر 2022 في مصر، وسجل المعدن الأصفر ارتفاعًا في بداية تعاملات اليوم الصباحية مقارنة بأسعار أمس الجمعة، إذ سجل عيار 24 نحو بيع 1273 جنيهًا وشراءً بـ1278 جنيهًا، وعيار 22 سجل للبيع 1167 جنيهًا وللشراء 1171 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الأن

واستقر سعر الذهب عيار 21 الآن عند 1114 جنيهًا للبيع وللشراء 1118 جنيهًا، وعيار 18 للبيع بـ955 جنيهًا أما الشراء 958 جنيهًا، وعيار 14 للبيع نحو 743 جنيهًا والشراء بـ745 جنيهًا ، وعيار 12 سجل اليوم 637 جنيهًا للبيع والشراء 639 جنيهًا اليوم السبت 15 أكتوبر.

ووصل سعر الأونصة اليوم 39.595 جنيه للبيع والشراء 39,737 جنيه، والجنيه الذهب استقر عند 8,912 جنيه للبيع أما الشراء بـ8,944 جنيه، والكيلو الذهب وصل لنحو 1,273,143 جنيه للبيع والشراء عند 1,277,714 جنيه.

سعر الذهب في أسواق المال

وشهدت أسعار الذهب في أسواق المال قيمة مختلفة، إذ وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1,041 جنيه ما يعادل 52.94 جنيه، وعيار الذهب عيار 22 نحو 953.92 جنيه ما يعادل 48.52 دولار أمريكي، والذهب عيار 21 سجل نحو 910.58 جنيه ما يعادل 46.32 دولار أمريكي.

اسعار الذهب عيار 18 في أسواق المال

ووصل سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت في بداية التعاملات ليستقر عند 780.49 جنيه ما يعادل 39.70، وسعر الذهب عيار 14 نحو 607.04 جنيه ما يعادل 30.88، وسعر الذهب عيار 12 نحو 520.32 جنيه ما يعادل 26.47 دولار، وعيار عيار 9 نحو 390.24 جنيه ما يعادل 19.85 دولار.

سعر الجنيه الذهب

وأخيرًا سجل سعر أوقية الذهب اليوم نحو 32,364 جنيه ما يعادل 1,646، وأسعار الجنيه الذهب 7,285 جنيه ما يعادل 370.56، وأسعار كيلو الذهب نحو 1,040,636 جنيه ما يعادل قيمته بالعملة الأمريكية نحو 52,936 دولار أمريكي.