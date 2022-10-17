مديرية القوى العاملة تُسلم 53 «عقد عمل» للفتيات في قنا.. «صور»

سلّمت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، 53 عقد عمل لفتيات، بالتعاون مع وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ.

توجيهات الرئيس بضرورة توفير حياة كريمة

وقال أحمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، إن هذه الفرص تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين وتنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بأهمية توفير فرص عمل مناسبة للشباب المصري في مختلف القطاعات لتوفير مصدر رزق مناسب يكفل لهم حياة كريمة ويحقق متطلبات الحياة.

28 «عقد عمل» بمدارس دريمز

وأشار إلى أن العقود تتمثل في 28 عقد عمل في مدارس دريمز، و12 عقد عمل في مدارس أجيال المستقبل، و7 عقود عمل في مستشفى الشفاء التخصصي، و3 عقود عمل في مدارس جيرمان سكول الألمانية، وعقد عمل في شركة أمان للمشروعات، وعقد عمل بحضانة كيدز، وآخر بشركة طائر الفنيق لصناعة ودرفلة الحديد.

حضر التسليم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هدي السعدى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وحنان صابر مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.