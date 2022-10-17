الرئيس العراقي الجديد: ملتزم بحماية الدستور وسيادة الدولة وتحقيق الاستقرار

قال الرئيس العراقي الجديد، عبد اللطيف رشيد، إن النظام الجديد يستهدف الوصول إلى عراق قوي ومستقر ومتصالح وأضاف في كلمة له خلال مراسم تسلمه مهامه الرئاسة بقصر السلام في العاصمة العراقية بغداد: «سأسعى إلى علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي»، وفقًا لما نقلته قناة «العربية»، في نبأ عاجل قبل قليل.

عبد اللطيف رشيد: ملتزم بحماية الدستور وسيادة العراق

وشدد «رشيد»، على التزامه بحماية الدستور وسيادة العراق وحل المشاكل الداخلية: «نأمل في تشكيل حكومة قوية بسرعة لحل جميع المشاكل العالقة على الصعيد المحلي»

وأكد الرئيس العراقي الجديد، ضرورة إقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار والقوى الدولية بما يحقق مصالح الشعب العراقي على كل الأصعدة.

وجرى انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسًا للعراق الخميس الماضي بعد تصويت البرلمان لصالحه، على خلفية أزمة سياسية شهدت استقطاب حاد في الشارع العراقي بسبب الخلافات بين القوى السياسية.