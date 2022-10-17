رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

الرئيس العراقي الجديد: ملتزم بحماية الدستور وسيادة الدولة وتحقيق الاستقرار

كتب:

سحر المكاوى
10:47 ص | الإثنين 17 أكتوبر 2022
الرئيس العراقى الجديد

الرئيس العراقى الجديد

قال الرئيس العراقي الجديد، عبد اللطيف رشيد، إن النظام الجديد يستهدف الوصول إلى عراق قوي ومستقر ومتصالح وأضاف في كلمة له خلال مراسم تسلمه مهامه الرئاسة بقصر السلام في العاصمة العراقية بغداد: «سأسعى إلى علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي»، وفقًا لما نقلته قناة «العربية»، في نبأ عاجل قبل قليل.

عبد اللطيف رشيد: ملتزم بحماية الدستور وسيادة العراق

وشدد «رشيد»، على التزامه بحماية الدستور وسيادة العراق وحل المشاكل الداخلية: «نأمل في تشكيل حكومة قوية بسرعة لحل جميع المشاكل العالقة على الصعيد المحلي»

وأكد الرئيس العراقي الجديد، ضرورة إقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار والقوى الدولية بما يحقق مصالح الشعب العراقي على كل الأصعدة.

وجرى انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسًا للعراق الخميس الماضي بعد تصويت البرلمان لصالحه، على خلفية أزمة سياسية شهدت استقطاب حاد في الشارع العراقي بسبب الخلافات بين القوى السياسية.   

اقرأ المزيد:

إخماد حريق نشب داخل سوق «أبو دشير» الشعبي في العراق

محمد شياع السوداني رئيسا لوزراء العراق خلفًا لـ«الكاظمي»

«صالح» يهنئ عبداللطيف رشيد بمناسبة توليه رئاسة جمهورية العراق

معلومات عن عبد اللطيف رشيد رئيس العراق الجديد.. شغل منصب أمين عام منظمة «الفاو»
بقلم سحر المكاوى