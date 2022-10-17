جامعة سوهاج تستعد لتطبيق منظومة «بيرول» على مرتبات العاملين

استقبل الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، المحاسب طارق بسيوني رئيس قطاع حسابات المديريات بوزارة المالية، وعدد آخر من المسؤولين بالمحافظة.

ميكنة المرتبات في جميع جهات الدولة

وأشاد رئيس جامعة سوهاج بالتعاون المثمر والبناء مع مسؤولي وزارة المالية، الأمر الذي يساهم في تسهيل أداء الجامعة لكل مهامها الحسابية والمالية، موضحاً أنه تنفيذاََ للتوجيهات الرئاسية، بالانتهاء من ميكنة المرتبات بجميع جهات الدولة قبل نهاية ديسمبر المقبل، وتطبيق منظومة «PayRoll» بالتعاون مع وزارة المالية، فقد تم استعراض ماتم الانتهاء منه فيما يتعلق بالتطبيق الكامل لمنظومة «بيرول» على المرتبات بالكليات قبل المواعيد المحددة لذلك.

واوضح «عبدالخالق»، أن المنظومة الجديدة تعد أحد محاور الشمول الرقمي، وتوافق رؤية مصر 2030، حيث توفر ضمانة دقة احتساب مستحقات العاملين، وتوحيد إجراءات احتساب الاستقطاعات، بجانب تعزيز رقابة الجهات الإدارية على الاعتمادات المالية المقررة للأجور.

سهولة ومرونة المنظومة الجديدة

وذكر المحاسب أشرف القاضي،أمين عام الجامعة، أن المنظومة الجديدة تمتاز بالسهولة والمرونة في استخراج كافة بيانات الموظفين ورواتبهم، وتوفير دراسة أوضاع الأجور والمكافآت بشكل حقيقي.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً الآلية الصحيحة لتطبيق القانون رقم 1 لسنة 2022، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 بشأن تنظيم الجامعات، كما تم تناول التطبيق السليم للكتاب الدوري رقم 118.