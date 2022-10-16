حكاية عربي نعمان أول معيد كفيف في تاريخ جامعة سوهاج: حققت أحد أحلامي

فى سابقة هى الأولى بجامعة سوهاج أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج ، عن ترشيح عربي محمد محمد نعمان للالتحاق بالعمل كمعيد بشعبة الصحافة بقسم الإعلام بكلية الآداب، ليكن أول معيد كفيف بالجامعة، بعد أن حصل على تقدير تراكمي امتياز مع مرتبة الشرف بنسبة 90% وكان الأول على دفعته طوال 4 سنوات.

الفرح والامتنان والأمل

وأعرب نعمان في تصريحات لـ«الوطن» عن سعادته التي لا يستطيع وصفها بقرار الترشيح: «امتزجتني ثلاثة مشاعر قوية، الفرح والامتنان والأمل، الفرح بقرار الترشيح للعمل كمعيد بقسم الإعلام لأحقق حلمي طوال حياتي أن أصبح عضوا بهيئة التدريس بالجامعة، والامتنان للدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج فقال إنه فتح صفحة جديدة فى تاريخ الجامعة ينعم فيها الطلاب ذوي الإعاقة بكل الدعم والرعاية والتمكين».

وكان ثالث مشاعر نعمان، الأمل حيث أوضح أنه يأمل بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي"مؤكدا أن ذلك أحد أحلامه.

وأضاف نعمان: «الحمد لله على ماوصلت إليه وأدعوه لأن أستمر بتحقيق أحلامي في المستقبل».

وعن قرار ترشيح نعمان، أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة أن ذوي الاحتياجات الخاصة في مقدمة أولويات الدولة المصرية وتسعى الدولة لتلبية مطالبهم ودمجهم في المجتمع.

تعلم برايل في 20 يوما

جدير بالذكر أن نعمان فقد بصره بالصف الرابع الإبتدائي، ليلتحق بمدرسة النور للمكفوفين ويتعلم طريقة برايل في 20 يوما فقط ، قبيل التحاقه بالمدرسة محققا المركز الأول طوال سنوات دراسته حتى وصل للمرحلة الجامعية التي كان الأول بها أيضا.