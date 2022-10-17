أول معيد كفيف في تاريخ جامعة سوهاج: تغلبت على كل التحديات

وجه عربي نعمان، أول معيد كفيف بجامعة سوهاج، الشكر للدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، مشددًا على أنه بذل جهدا كبيرًا جدا في قرار تعيينه يوم الخميس الماضي، إذ عقد جلسة طارئة لمجلس القسم، موضحًا: «سيكون موجودا اليوم في جلسة الكلية حتى يرعى قرار التعيين، إلى أن يحصل على كل الموافقات الإدارية اللازمة».

وأضاف «نعمان» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «استجابة رئيس الجامعة كانت كبيرة، وفضّل ألا أتعب كثيرًا وبخاصة أنني اول معيد، تقديرا منه، وأنا أشكره كثيرا، حيث التحقت بقسم إعلام سوهاج 2018 وكنت أول كفيف يلتحق بالقسم منذ تأسيسه، وكان ذلك تحديا قويا، فقد كنت أخشى ألا أُقبل».

تحديات كبيرة

وتابع أول معيد كفيف، أنه عندما قُبل واجها تحديا أكبر، وهو إثبات الذات: «اجتهدت وكنت الأول دائما، أنا أول كفيف يحصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف من مرحلة الليسانس في جامعة سوهاج، وهذا الأمر أفخر به كثيرًا».

وأشار إلى أنه واجه بعض التحديات في ظل تطور التعليم، خاصة أن بعض المواد احتوت على أجزاء بصرية، فبذل فيها مجهود أكبر حتى يذاكرها ويحصل على تقديرات عالية، مثل الإخراج والإخراج الإلكتروني، وحصل على تقدير «امتياز» في المادتين.

شكر وعرفان بالجميل

كما وجه الشكر لأساتذته والأساتذة الذين درسوا له من أقسام أخرى في المواد المشتركة على الجهد المبذول، حتى يخرج جيل متميز من الإعلاميين يستطيع تسليط الضوء على ما تقوم بع الدولة المصرية من إنجازات.