أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 18-10-2022 في الأسواق المصرية

كشف أسواق الجملة ومن بينها سوق العبور و6 أكتوبر أسعار الخضروات وغيرها من السلع الاستهلاكية التي تباع من خلالها كالأسماك والفاكهة، تلبية لرغبة عدد كبير من المواطنين في معرفة متوسط الأسعار وتحديدًا فئة تجار الجملة باعتبارهم الفئة الأكثر بحثًا عن سعر السلع التي يطرحونها في الأسواق المحلية.

واليوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري نرصد في التقرير التالي أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية وسوق العبور في إطار الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدم للقارئ على مدار الساعة، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

استقر سعر الباذنجان الرومي بين 3 إلى 4.5 جنيه، الباذنجان الأبيض بين 3.5 و5.5 جنيه، ووفق ما كشفه الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور، فإن سعر الخيار الصوب اليوم بين 3.5 و5.5 جنيه، الخيار البلدي بين 2 إلى 3 جنيهات، الثوم بين 7 و11 جنيها.

وتراوح سعر سعر اللفت بين 1.5 إلى 2.5 جنيه، البنجر بين 2 إلى 4 جنيهات، القلقاس بين 4 إلى 6 جنيهات، الزيتون التفاحي بين 15 إلى 25 جنيها، سجل الجزر دون عروش بين 2.5 إلى 5 جنيهات، وسعر الفاصوليا بين 7 إلى 9 جنيهات، الباذنجان البلدي بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

سعر البصل اليوم

وشهدت الكوسة استقرارا في الأسعار اليوم إذ تراوحت بين 4 و7 جنيهات، والفلفل الألوان بين 8 إلى 20 جنيها، الملوخية بين 2 إلى 3 جنيهات، البامية بين 16 إلى 20 جنيها، السبانخ بين 4 إلى 6 جنيهات، الفلفل الرومي البلدي بين 4 إلى 6 جنيهات اليوم، ووصل سعر القرنبيط حبة وزن 2 كيلو بين 3 إلى 4 جنيهات.

وجاء سعر البروكلي اليوم بين 5 إلى 8 جنيهات، الطماطم بين 3 إلى 4.5 جنيه، البطاطس بين 3.5 إلى 5.75 جنيه، البصل بين 2 إلى 4.1 جنيه، الفلفل الرومي الصوب بين 5 إلى 10 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي بين 3 إلى 5 جنيهات، الفلفل الحامي الصوب بين 4 إلى 7 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

وفي سوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي، وصل سعر الثوم الصيني بسعر 70 جنيها، وجاء سعر بطاطس الطهي بـ10 جنيهات، والبصل الأحمر بـ20 جنيها، والبصل الأصفر 8 جنيهات، والخيار 10 جنيهات، والجزر 9 جنيهات، واستقرت البطاطا الحلوة عند 6 جنيهات، ثوم أحمر بلدي 20 جنيهًا، قرع عسل 11 جنيها، فلفل أحمر حار 26 جنيها، فلفل ألوان 22 جنيها، ووصل سعر باذنجان كبير إلى 9 جنيهات.

والفلفل الرومي الأخضر وصل اليوم لـ18 جنيهًا، والكوسة 17 جنيها، والبنجر الأحمر 13 جنيها، وبصل التخليل 5 جنيهات، والطماطم البلدي بـ6 جنيهات، وبطاطس التحمير شبكة 5 كيلو بسعر 40 جنيها، والثوم الصيني بسعر 70 جنيها، وجاء سعر بطاطس الطهي بـ10 جنيهات، والبصل الأحمر بـ20 جنيها، والبصل الأصفر 8 جنيهات، والخيار 10 جنيهات، والجزر 9 جنيهات، هكذا سجلت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، وفق الجولة الصباحية لبوابة «الوطن».