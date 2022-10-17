حالة الطقس في الإسكندرية اليوم.. غائم جزئيا وتوقعات بسقوط أمطار

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية، اليوم الاثنين، استمرار التقلبات الجوية، والتي تتمثل في تراكم السحب، وما يتبعها من غيوم، مع توقعات بسقوط أمطار بنسبة 50%، وذلك بعدما سقطت صباح اليوم وتوقفت منذ قليل، وقد تعود فى أوقات متفاوتة.

وبحسب بيان صادر من المحافظة، فإن طقس الإسكندرية اليوم معتدل الحرارة نهاراً، لطيف مائل للبرودة أول الليل والصباح الباكر، مع نشاط للرياح.

أمطار الإسكندرية اليوم

وأشار البيان إلى توقعات بهطول أمطار على الإسكندرية بدرجة خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً، وبنسبة حدوث 50%، مع وجود فرص لسقوط الأمطار عقب فترة الظهيرة وليلا.

طقس الإسكندرية اليوم.. مائل للبرودة ليلاً

وسجلت درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، 27 مئوية للعظمى، و20 للصغرى، ما يعنى أن طقس الإسكندرية اليوم معتدل من حيث درجات الحرارة، مائل للبرودة ليلا، فيما تصل سرعة الرياح إلى 40 كيلو مترا في الساعة، واتجاهها شمالية غربية.

حالة الأمواج في الإسكندرية

وترتبط حالة الطقس في الإسكندرية اليوم، أيضا بحالة البحر، والتي تتباين ما بين خفيفة إلى معتدلة في ظل ارتفاع الموج من 1.2 إلى 2 متر، وهو الأمر الذي تبعه تحذير من نزول مياه البحر، فيما تبلغ نسبة الرطوبة 10%، ودرجة الرؤية غائم جزئياً.

وتبع ذلك مرور اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، منذ قليل، علي السيارات بميدان فيكتور عمانويل، متابعا التعامل مع حالة الطقس في الإسكندرية مشددا على استمرار رفع حالة الطوارئ.