حالة الطقس غدا في المحافظات: توقعات بسقوط أمطار ونشاط للرياح

تشهد حالة الطقس غدا في المحافظات تباينا في درجات الحرارة مع نشاط لحركة الرياح على المحافظات السواحل الشمالية الغربية على فترات متفاوتة، مع وجود غيوم متفرقة بمختلف المدن والمراكز، وذلك بالتزامن مع التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد هذا الأسبوع، طبقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وبحسب توقعات الأرصاد، فإن حالة الطقس غدا في المحافظات تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، لا سيما في محافظتي مطروح والإسكندرية، وذلك بنسبة 40%، وتكون في الساعات الأولى من الصباح وفي وقت متأخر من الليل.

سقوط أمطار في محافظات الوجه البحري

فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار في طقس غدا في محافظات شمال الوجه البحري، وذلك بنسبة 30% على فترات متفاوتة على مدار اليوم، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات مختلفة، وترفع العديد من المحافظات درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الأمطار، وسرعة رفع المياه لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

حالة الطقس اليوم الاثنين

وشهدت محافظة الإسكندرية اليوم سقوط أمطار خفيفة على عدد من المناطق، فيما شهدت محافظة مطروح نشاطا للرياح بنسبة 24%، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة لتسجل 66%.