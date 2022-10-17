تفاصيل الوداع الأخير لـ«الدكتورة نانسي» وأسرتها.. زاروا أحبائهم وتفحمت سيارتهم

حالة من الحزن أصابت أهالي البحر الأحمر، بعد رحيل الدكتورة «نانسي» ابنة مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، رفقة زوجها وابنتها «هنا»، التي يكاد عمرها يعد بالأشهر على أصبع اليد الواحدة، إثر حادث أليم أثناء عودتهم إلى منزل الزوجية بمحافظة المنيا، عقب انتهاء إجازتهم بالبحر الأحمر.

وشهد طريق «رأس غارب - الشيخ فضل»، تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس ركاب، أدى إلى اشتعال النيران بالأتوبيس والسيارة وتفحهما، ليسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 8 آخرين.

زيارة الوداع والرحيل الصادم

رثا مواطنو البحر الأحمر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الدكتورة نانسي أرمانيوس ابنة مدينة رأس غارب، التى تركت سيرة عطرة يتذكرها الكبير والصغير، حيث كانت تعمل في الإدارة الصحية بالمدينة، ثم انتقلت للعمل بالمستشفى العام في الغردقة، قبل أن تتزوج من عام ونصف من الدكتور «إبرام»، لتنتقل للعيش معه في محافظة المنيا، حيث رزقا بابنتهما «هنا»، لكنهما عادا مجددا إلى البحر الأحمر لزيارة الاهل والأقارب والأصدقاء، لتكون زيارة الوداع، قبل أن يلقى الثلاثة حتفهم في الحادث الأليم.

الكنيسة تعزي الثلاثي الراحل

نشرت إبرايشية الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر، تعزية إلى لروح الدكتورة نانسي، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم خلالها الأنبا إيلاريون اسقف البحر الأحمر، بخالص التعازى القلبية لوفاة الدكتورة نانسي نوس وزوجها وابنتهما إثر حادث أليم، مضيفا: «تعزي كنيسة مارجرجس برأس غارب، الأسرة.. الرب يعزى الأسرة وكل محبيهم».

حزن مدينة رأس غارب

قال محسن حامد من مواطني مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر لـ«الوطن» إن الدكتورة نانسي، ابنة المدينة، رغم رحيلها إلا أنها تركت سيرة عطرة، وحزنت عليها رأس غارب ومدن البحر الأحمر، وانتشرت كلمات العزاء في رثاء الدكتورة وزوجها وابنتها، على صفحات السوشيال ميديا بالمحافظة.

رحيل الدكتورة نانسى

أضاف الدكتور حاتم الدماطي مدير إدارة بصحة البحر الأحمر لـ«الوطن»، أن الدكتورة نانسي رحلت في الحادث الآليم، بعد أن ودعت زملائها وأصدقائها وأهلها وأقاربها، إذ كانت الزيارة الأولى والأخيرة لها بعد زواجها ونقلها من مستشفى الغردقة إلى محافظة المنيا قبل عام ونصف، قائلا: «كانت زيارة الوداع، والكل حزين على رحيل الدكتورة وأسرتها».