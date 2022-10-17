«محمد» و«عبدالرحمن» يقطعان 75 كيلو بدراجتيهما: بلاها مواصلات.. الرياضة أهم

حرصا على توعية أصدقائهما من الشباب بأهمية الرياضة، قررا التنقل بدراجتيهما الهوائية بين المدينة التي يقطنان بها ومنها إلى عاصمة المحافظة التابعين لها قاطعين عشرات الأميال، ورافعين شعار «بلاها مواصلات».

محمد طارق، صاحب الـ20 عاماً، الطالب بكلية الطب البشري، وعبدالرحمن شعيشع، صاحب الـ19 عاماً، والطالب بكلية العلاج الطبيعي، بجامعة كفر الشيخ، أبناء مدينة بيلا، بالمحافظة، قطعا مسافة 75 كيلو مترا بدراجتيهما الهوائية للتوعية بأهمية الرياضة.

«الرحلة دي مترتبلها من أسبوع كتحدي جديد ونكسر بيه رقم قديم وطبعاً قبل الرحلة بيومين روحنا شيكنا على الدراجات بحيث تكون مستعدة للرحلة وجه يوم الرحلة صلينا الفجر واتقابلنا أنا وعبدالرحمن صاحبي وسخننا شوية كده وعملنا حبة إطالات لأن الجو كان برد شوية وطلعنا بقى»، بهذه الكلمات بدأ محمد طارق، حديثه لـ«الوطن».

رحلة «محمد» و«عبدالرحمن» من بيلا لكفر الشيخ

سعادة كبيرة، انتابت الصديقان، حينما قررا الرحلة معا وفقا لـ«طارق»، «أخدنا أول 10 كيلو كده في الطريق براحتنا كتسخين لأن الطريق طويل وبعد كده زودنا السرعة وثبتناه في معدل كويس ومضغطناش نفسنا جامد لأن كنا عاملين حساب إن لسه في عودة، ولحد أما وصلنا بقي مدينة كفر الشيخ نزلنا اتصورنا وريحنا كده بس طبعاً أول أما وصلنا وحققنا هدفنا كان شعور حلو الحمد لله وبس اتصورنا الصور واستعدينا للرجوع وده كان أتقل من الذهاب بشوية لأن كان الجو شمس وطبعاً المجهود قل شوية بس الحمد لله كنا بنشجع بعض لحد أما رجعنا البيت».

نحو مسافة 75 كيلو مترا، قطعها الشابان، من مدينة بيلا إلى كفر الشيخ ذهاباً وإياباً في 4 ساعات بحسب «طارق»: «من مدينة بيلا إلى مدينة كفر الشيخ حوالي 33.5 كيلو متر، وروحنا ورجعنا تاني يعني قطعنا حوالي 75 في الذهاب والعودة، والطريق رايح جاي في 4 ساعات لأن أخدنا وقت نتصور فيه وريحنا مرة وإحنا رايحين ومرتين وإحنا راجعين والحمد لله وصلنا بسلامة أهم حاجة».

استيقظ الصديقان مبكرا ليبدأ رحلتهما بحسب «عبدالرحمن شعيشع»، الذي سرد بعض تفاصيل الرحلة: «طلعنا من بيلا بالدراجات الساعة 6 إلا ثلث الصبح ووصلنا كفر الشيخ الساعة 8 وربع كده ولما وصلنا كفر الشيخ روحنا عند جامعة كفر الشيخ اتصورنا ولفينا هناك شوية وبعد كده رجعنا علي طول، والتجربة ممتعة بس صعبة ومرهقة».

«شعيشع»: اعتدت على الدراجة

«شعيشع» قطع مسافات أقل من هذه المسافة بدراجته في أوقات سابقة ولكن هذه المرة الأولى التي يقطع فيها هذه المسافة الكبيرة: «أنا كنت بطلع بالدراجة بتاعتي في القري التابعة لمدينة بيلا وأقصي مسافة قطعتها 20 كيلو مترا ذهاباً وإياباً، وأول مرة أخوض تجربة الـ75 كيلو مترا، وإن شاء الله هنكررها تاني بس هنقطع مسافة أكبر من المرة إللي فاتت وكل مرة هنزود المسافة لحد ما نلف مصر كلها بالدراجات ونشوف بلدنا الحلوة عن قرب».