خريطة فصل التيار الكهربائي بسوهاج والدقهلية غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمحافظات مصر، لإجراء الصيانة على المحولات الرئيسية، وذلك خلال فترة زمنية محددة، حتى يتسنى للمواطنين والأماكن الخدمية توفير مغذيات الكهرباء للقيام بمهامها اليومية.

فصل التيار الكهربائي عن المنصورة

وذكر المحاسب متولي عبد العال رئيس الحي لـ«الوطن»، أنه بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، سيتم فصل التيار الكهربائي غدا الثلاثاء عن حي الأشجار بالتقاطع مع المطافئ، وكذلك شارع أم القرى، وشارع عويضة المتفرع من سندوب، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.

فصل التيار الكهربائي عن مدينة طما

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، قطع التيار الكهربائي عن لوحة توزيع كهرباء طما رقم 1 غدا الثلاثاء، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، وذلك في مدينة طما والقرى التابعة، وتشمل المناطق المتأثرة شارع مبارك، وشارع مكة المكرمة، وشارع أحمد عرابي وشارع أحمد ماهر، وشارع العبور وشارع عبدالعظيم أبودومة، وشارع الجيش، وميدان القاضي، وميدان الكورة، وميدان عبدالرحمن، وميدان أبوغريب، وشارع الجيش، وشارع الثورة، وشارع مدرسة السلام، وشارع الاتحاد، وشارع مظلة القبيصي، وقرية كوم العرب، وقرية الشيخ عمار، وقرية الشوكا.

فصل التيار الكهربائي عن طهطا

كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج عن فصل التيار الكهربائي، بناء على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء طهطا، للقيام بأعمال الصيانة بعدة قرى تابعة لمركز طهطا، وهي قرية بنجا، ونجع حمد، وقرية وابور علي عيد، ونجع القاوية، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصرا.