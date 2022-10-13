خريطة فصل التيار الكهربائي 5 ساعات الأسبوع المقبل في المنصورة

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، بمحافظة الدقلهية، فصل التيار الكهربائي، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، على مدار الأسبوع المقبل، بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، ما يتسبب في تأثر عدد من الأماكن.

وذكرت رئاسة الحي، في بيان لها، أن قطع التيار سيبدأ من بعد غد السبت حتى يوم الجمعة الموافق 21 سبتمبر الجاري، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء

وأكدت رئاسة حي غرب المنصورة، أن المناطق المتأثرة والتي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها لإجراء أعمال الصيانة حسب أيام الأسبوع هي:

- يوم السبت.. منطقة شارع عبد الحي من الترعة - شارع النخلة - وشارع نبيل رستم والوحدة العربية من سندوب.

- يوم الأحد.. منطقة مسجد الجمال من جيهان - وشارع المعهد الديني من سندوب.

- يوم الاثنين.. منطقة امتداد شارع الخلطة الأسفلتية - وعزبة شكري - وشارع عبدالواحد من سندوب.

- يوم الثلاثاء.. تقاطع حي الأشجار مع المطافئ - شارع أم القرى - وشارع عويضة من سندوب.

- يوم الأربعاء.. منطقة امتداد منطقة سيدي يس من الجمهورية - شارع عويضة من سندوب.

- يوم الخميس.. منطقة المشاية السفلية امام نادي الحوار – نادي الشرطة - شارع الخليفة المأمون من سندوب.

- يوم الجمعة.. عزبة فاطمة هانم.

قطع الكهرباء السبت

وأوضحت رئاسة حي غرب المنصورة، فصل التيار الكهربائي بلوحة توزيع العبور لإجراء الصيانة الشاملة بعد غد السبت من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 9 صباحا، والمناطق التي سيتم الفصل عنها مساكن العبور – مساكن البشطمير- تقسيم على الجمل - منطقة 6 أكتوبر- شارع أحمد ماهر - منطقة سامي الجمل - منطقة سامية الجمل- منطقة الأديب- جزء من شارع عبد السلام عارف - تقسيم خطاب – شارع الترعة

وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التى تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.