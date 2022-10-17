رابط الاستعلام عن «الباركود» من بوابة العمرة المصرية.. اعرف الخطوات

وضعت بوابة العمرة المصرية، شرطًا للمواطنين الراغبين في السفر لأداء مناسك العمرة، وهو الحصول على «باركود»، الذي يتيح سهولة الحصول على البيانات، والسرعة والدقة في التعرف على المعلومات، وتسجيل بيانات العملاء بشكل كامل، والسفر دون الحصول عليه، يعرض شركات الطيران المخالفة إلي غرامة تصل لـ3 ملايين جنيه.

ونص قانون بوابة العمرة المصرية رقم 72 لسنة 2021، أنه يمنع أي مواطن حاصل على تأشيرة العمرة من السفر إلا بعد الحصول على «الباركود» من البوابة، وهو الكود التعريفي الخاص بالسفر من شركات السياحة المعتمدة لدي بوابة العمرة، وعُمم هذا المنشور على كافة شركات الطيران المدني المصرية والأجنبية خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا السياق، نعرض في التقرير التالي، كيفية التأكد من الحصول على الباركود من بوابة العمرة المصرية، والتأكد من الشركة المنظمة لرحلات العمرة.

التأكد من الحصول على «الباركود» من بوابة العمرة المصرية

تتيح بوابة العمرة المصرية، التي تشرف على الشركات السياحية المنظمة لرحلات أداء العمرة، عدد من الخدمات للمواطنين، منها الاستعلام عن الشركات المسجلة والمعتمدة، التي تنظم بالفعل رحلات عمرة، بالإضافة إلي معرفة برنامج الرحلة وأماكن الإقامة وخط السير، وحتى الحصول على باركود العمرة وهو شرط أساسي لأداء المناسك المقدسة.

ويمكن الاستعلام عن حصول المعتمرين على «الباركود» من خلال خطوات بسيطة هي كالآتي:

- الدخول على بوابة العمرة المصرية، واختيار خدمة «الاستعلام» أو يمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- يقوم المتقدم بإدخال رقم الجواز أو الرقم القومي، والضغط على «بحث جديد».

سيظهر حالة المتقدم سواء حصل على التأشيرة مضاف إليها الباركود، فضلا عن نوع العمرة ومدتها وخط سير الرحلة وأماكن الإقامة، والمبلغ المحدد للرحلة وهو ما يجب أن يدفعه المعتمر فقط.

كيفية الاستعلام عن الشركات السياحية المعتمدة

ويمكن للمعتمرين اختيار الشركات السياحية المعتمدة من قبل بوابة العمرة المصرية، من خلال الدخول على البوابة، ثم اختيار الشركات المعتمدة، وسيظهر لك عدد الشركات المعتمدة، التي وصل عددها حتى لحظة كتابة التقرير نحو 1923 شركة معتمدة.