بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادثي تصادم ببني سويف

أصيب 4 أشخاص في حادثي سير بطريق فرعي بمركز ببا، والثاني بمنطقة الحمرايا، شرق النيل بمحافظة بني سويف، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وجرى اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.

إصابة شخصين في تصادم

في الحادث الأول أصيب اثنان في حادث تصادم مركبتي «توك توك» بطريق فرعي في مركز ببا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين هما عبد الرحمن صلاح محمود، 28 سنة، لا يعمل، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وفاطمة راضي محمود محمد، 33 سنة، ربة منزل، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى وسحجات وجروح بأنحاء متفرقة من الجسم، يقيمان في قرية ملاحية حسن سليم بمركز ببا، وجرى اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة.

إصابة اثنين في حادث

وفي الحادث الثاني أصيب اثنان في حادث تصادم بين دراجة نارية و«توك توك»، بمنطقة الحمرايا شرق النيل في بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين هما عبد الله ابو شهبة موسى، 35 سنة، مصاب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه كسر في القدم اليمنى، وياسمين بكري جابر، 31 سنة، مصابة اشتباه كسر في الذراع الأيسر، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.