معهد علوم الليزر يناقش دور تكنولوجيا النانو في مواجهة آثار تغيرات المناخ

ينظم المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة جالا العزب عميدة المعهد، ورشة عمل دولية حول «تطبيقات الليزر وتكنولوجيا النانو للتغلب على التغيرات المناخية»، بحضور نخبة من الباحثين والعلماء في مجال الليزر وتطبيقات تكنولوجيا النانو بنظام «الأون لاين»، يوم الإثنين 10 أكتوبر بمقر المعهد.

أحدث المستجدات المتعلقة بتكنولوجيا النانو

وأوضح الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الورشة الدولية التي يعقدها معهد الليزر تتناول العديد من الموضوعات ذات الصلة بتطبيقات تكنولوجيا النانو في البيئة من أجل التغلب على الآثار المترتبة للتغيرات المناخية.

وأشار إلى أن ورشة العمل تتضمن إلقاء عدة محاضرات من قبل علماء وأساتذة من جامعات بالعراق والجزائر وتونس حول أحدث المستجدات المتعلقة بتكنولوجيا النانو، بمشاركة أحدث أبحاثهم المتعلقة بالتلوث البيئي، والطاقة المتجددة والاحتباس الحراري، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والحد من الانبعاثات الصناعية والمخلفات.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مجال النانو تكنولوجي أحد أهم الاتجاهات العلمية العالمية الحديثة التي تشهد اهتمامًا متزايدًا وتطورًا سريعًا على مستوى العالم، وهو ما يستلزم التوعية العلمية بهذا المجال ومعرفة الضوابط والمعايير الحاكمة لاستخدامه، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بتكنولوجيا النانو وتحديد أولويات ومجالات البحوث والتطوير المستقبلي لهذه التقنية التي بدأت اقتحام مجالات الحياة الصناعية والزراعية والغذائية والتجارية والطبية والعسكرية وغيرها.

الخشت: مجالات النانو أحد أهم الاتجاهات العالمية

قالت الدكتورة جاله العزب عميدة المعهد القومي لعلوم الليزر، إن هذه الورشة تأتي بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر قمة المناخ «COP27»، الذي سيعقد في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، حيث يقوم المعهد بدوره بتقديم الأوراق البحثية المتعلقة بدور تكنولوجيا النانو وتطبيقات الليزر في تطوير الملف البيئي والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

أوضحت أن التغيرات المناخية إحدى أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام على المستوى العالمي والمصري وتقف عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتُعرضّ العديد من دول العالم لنوبات طقس تلحق خسائر بشرية ومادية كبيرة.