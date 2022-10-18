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التعليم العالي تحذر من الكيانات الوهمية: بيانات المؤسسات المعتمدة متاحة عبر موقع الوزارة

كتب:

أحمد أبوضيف
06:19 ص | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
جامعة القاهرة

جامعة القاهرة

حذر رئيس قطاع التعليم والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق طلاب الثانوية العامة وما يعادها من شهادات خاصة الفنية من الكيانات والمؤسسات التعليمية التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم والجامعات وتقوم بتقديم الخدمة التعليمية دون سند قانوني وادعائها بمنح شهادات تعليمية معتمدة ومرخصة، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

المؤسسات المعتمدة متاحة بياناتها عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات 

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تقوم بمجابهة عمل تلك الكيانات غير القانونية بمداهمتها وغلقها والتنسيق مع الجهات المختصة للحد من انتشارها واتخاذ كل الإجراءات أبرزها الغلق والتشميع والإحالة للنيابة العامة، مؤكداً أن كل المؤسسات المعتمدة متاحة بياناتها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والأعلى للجامعات، مشيراً إلى أن هناك ضوابط يتم العمل بها في هذا الشأن.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.