التعليم العالي تحذر من الكيانات الوهمية: بيانات المؤسسات المعتمدة متاحة عبر موقع الوزارة

حذر رئيس قطاع التعليم والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق طلاب الثانوية العامة وما يعادها من شهادات خاصة الفنية من الكيانات والمؤسسات التعليمية التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم والجامعات وتقوم بتقديم الخدمة التعليمية دون سند قانوني وادعائها بمنح شهادات تعليمية معتمدة ومرخصة، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

المؤسسات المعتمدة متاحة بياناتها عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تقوم بمجابهة عمل تلك الكيانات غير القانونية بمداهمتها وغلقها والتنسيق مع الجهات المختصة للحد من انتشارها واتخاذ كل الإجراءات أبرزها الغلق والتشميع والإحالة للنيابة العامة، مؤكداً أن كل المؤسسات المعتمدة متاحة بياناتها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والأعلى للجامعات، مشيراً إلى أن هناك ضوابط يتم العمل بها في هذا الشأن.