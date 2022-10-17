الجامعات تبدأ عقد الامتحانات العملية لطلاب كليات الطب إلكترونيًا

أعلن عدد من الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات، نجاح تجربة إجراء الاختبارات العملية إلكترونيا لكليات القطاع الطبي، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الجامعات المصرية والميكنة الكاملة لكافة قطاعاتها ومجالاتها العلمية والبحثية، مع التأكيد على تطبيق القواعد والإجراءات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الاختبارات الإلكترونية في الجامعات

وأكد الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الجامعة نجحت في تطبيق الاختبارات الإلكترونية للامتحانات العملية بكلية الطب للفرقة الرابعة في مادة النساء والتوليد، لافتا إلى أن التجربة تعد الأولى في التطبيق العلمي وذلك بعد أن نجحت التجربة كلياً في كافة الاختبارات النظرية لكليات القطاع الطبي، مؤكداً أنه سيتم التوسع فيها في إطار التحول الرقمي والميكنة للاختبارات التي تشهدها الجامعات وتحقيق العدالة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

امتحانات الميدتيرم في الجامعات

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الجامعة تواصل الاختبارات الإلكترونية لطلاب الفرق المختلفة والكليات والتي منها التوسع في الامتحانات العملية إلكترونيا لتتماشي مع إستراتيجية الدولة في التحول الرقمي وتنفيذا لتوجهات الدولة في ميكنة الاختبارات، موضحا أنه جرى البدء في الاختبارات المميكنة بكليات القطاع الطبي مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل على التوسع في الاختبارات العملية إلكترونيا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع من الاختبارات المميكنة تماشياً مع خطة الدولة في التحول الرقمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية ضد فيروس كورونا.