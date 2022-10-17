الجامعات: دعم غير محدود للتأمين الطبي على الطلاب خلال فترة دراستهم

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات، أن هناك دعم غير محدود يتم تقديمه للطلاب بمختلف المراحل والكليات فيما يتعلق بالتأمين الطبي، وأن هناك ميزانيات مفتوحه يتم اعتمادها سنويا للإنفاق على مشروعات العلاج المختلفة وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية،، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، موضحين أن هناك بعض الأدوية والعمليات يتم تنفيذها من خلال المشروع العلاجي للطلاب تتخطى الـ250 ألف جنيه للطالب الواحد.

التأمين الطبي لطلاب الجامعات 2022

و أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الالتزام بكافة الضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالعام الدراسي الجاري، لافتا إلى أن أبرز الخدمات المقدمة لطلاب الجامعة التأمين الطبي الشامل لهم خلال مراحل الدراسة، وذلك لكافة منسوبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين، مؤكدا أن الجامعة تقدم دعما طبيا غير محدود للطلاب خلال فترة دراستهم وأن هناك تعليمات بعدم التقصير وتذليل لكافة الطلاب.

رئيس جامعة كفر الشيخ: دعم الطلاب غير القادرين

ومن جهته، أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ انتظام الدراسة للتيرم الأول وفقا للقواعد والضوابط والاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن، مؤكدا أن هناك دعم غير محدد من خلال مكاتب رعاية الشباب للطلاب غير القادرين، فضلا عم التأمين الطبي لجميع منسوبي الجامعة خلال فترة دراستهم.