بدء التحويل للمعاهد لطلاب الدبلومات الراسبين في اختبارات الجامعات التكنولوجية

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، أن الوزارة أتاحت فرصة التسجيل لرغبات التحويل المناظر والغير مناظر للمعاهد المختلفة ووفقا للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات لطلاب الدبلومات الفنية المرشحين للجامعات التكنولوجية ولم يجتازوا اختبارات المقابلة الشخصية، موضحًا أن التسجيل لمدة 3 أيام متتالية بدءا من اليوم.

تذليل العقبات تجاه الطلاب

وأضاف المشرف على قطاع التنسيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التحويل يتم وفقًا للحدود الدنيا للمعاهد المختلفة ومجموع الطالب في الثانوية العامة، مؤكدا أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، وجّه بتذليل كل العقبات تجاه الطلاب مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، خلال تنفيذا أعمال التنسيق بالمكتب الرئيسي بجامعة عين شمس.

لجان الضبطية القضائية تواصل مهامها

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواصل مهامها في الحد ومجابهة انتشار الكيانات الوهمية التي تقدم الخدمة التعليمية للطلاب دون سند قانوني وتدعي انتسابها للوزارة والجامعات وتمنح شهادات مزورة، لافتا إلى أنه يجب على الطلاب الحذر من أمثال هولاء، والتواصل مع الوزارة للتأكد من اعتماد المؤسسة التعليمية.