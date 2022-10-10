خريطة انقطاع المياه اليوم في بني سويف.. اعرف المناطق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، خريطة انقطاع مياه الشرب في المحافظة، اليوم الاثنين، ما بين انقطاع للمياه بشكل كامل في قريبة الحيبة وتوابعها جنوب المحافظة، وبين تخفيف الضغوط بمدينة ناصر وتوابعها، وذلك بسبب أعمال الصيانة الدورية وتطهير المحطات.

قطع مياه الشرب عن الحيبة وتوابعها في بني سويف لأعمال التطهير

وأشارت الشركة في بيان، عن قطع مياه الشرب عن قرية الحيبة وتوابعها بمركز الفشن، وذلك للقيام بأعمال التطهير الدورية بمحطة مياه الحيبة المطورة وتوقفها عن العمل.

تخفيف ضغوط المياه بمدينة ناصر وتوابعها لأعمال تطهير مروقات محطة أشمنت

كما أعلنت الشركة عن تخفيف ضغوط المياه عن مدينة ناصر وتوابعها، اليوم الإثنين ولليوم الثاني على التوالي، وذلك لوجود أعمال تطهير بمروقات محطة مياه أشمنت بمركز ناصر شمال المحافظة، مع إمكانية توفير الشركة لسيارات مياه نقية حال الحاجة إليها بالمناطق المتضررة.

مياه بني سويف تعتذر للمواطنين عن فترة ضعف المياه

وأكدت الشركة في بيانها، على اعتذارها للمواطنين عن فترة ضعف المياه نظرا لأعمال تطهير تستهدف رفع كفاءة الخدمة واستمرار انتظامها بالشكل المطلوب.

وأهابت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية والمخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المُشار إليها، على أن توفر الشركة سيارات مياه نقية صالحة للشرب يتم الدفع بها عند الحاجة إليها.