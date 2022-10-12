انقطاع المياه غدا عن المنوفية وضعفها في بنى سويف.. اعرف المناطق والمواعيد

تنقطع المياه غدا عن بعض الأماكن في محافظتى المنوفية وبنى سويف لعدة ساعات نظرا لوجود صيانة بعدة مناطق وحددت الشركة عدد ساعات انقطاع المياه غدا مع ضرورة أن تراعى المستشفيات والمخابز والهيئات الحيوية تدبير احتياجاتها وقضاء مهامها.

انقطاع المياه غدا بمحافظة المنوفية

أعلنت شركة مياه في المنوفية عن انقطاع المياه غدا لإجراء عمليات الغسيل الدورية والصيانة بخطوط المياه الرئيسي وفق الخطة الشهرية من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمناطق رملة الأنجب، ومؤنسة التابعين لمركز أشمون، وكفر العرب التابع لمركز تلا، و ميت عفيف التابع لمركز الباجور، والرمالي التابع لمركز قويسنا، وساحل الجوابر التابع لمركز الشهداء.

ضعف المياه عن بنى سويف

أما بني سويف أعلنت شركة المياه عن ضعف التيار المائي لتخفيف الضغوط على شبكات المياه بمدينة ناصر وتوابعها، نظرا لوجود أعمال بالخط فضلا عن قيام شركة مياه الشرب بتطهير مروقات محطة مدينة أشمنت التابعة لمركز ناصر، وذكرت الشركة أنها توفر سيارات نقية لتوفير حاجة المواطنين بالمناطق المتضررة.

تصليح مياه سوهاج

وقال أيوب عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إنه جرى إصلاح خط مياه مدينة طما بمحافظة سوهاج الذي تسبب بضعف المياه لأكثر من يومين.

قطع المياه عن الإسماعيلية

جدير بالذكر أن هيئة قناة السويس، أعلنت قطع المياه الأحد الموافق 16 أكتوبر الجاري بنطاق حى أول، ويوم الاثنين المقبل الموافق 17 أكتوبر الجاري بمناطق أبو عطوة وطريق البلاجات، ومنطقة التعاون ويوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري بمناطق حي ثان، لإجراء دوري لنظافة شبكة المياه وفقا لبيان هيئة قناة السويس.