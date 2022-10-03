انقطاع المياه عن 4 مناطق بالإسكندرية غدا.. اعرف المواعيد والأماكن

تشهد بعض المناطق انقطاعا للمياه بالإسكندرية، غدا الثلاثاء، بدءا من الساعة 10 صباحا، بحسب ما أعلنته شركة مياه الشرب بالمحافظة، في بيان، مطالبة سكان تلك المناطق بأخذ الاحتياطات الممكنة لحين عودة المياه.

انقطاع المياه في الإسكندرية

وأوضحت الشركة أن 4 مناطق ستشهد انقطاع أو ضعف المياه بها، وهي «البرج القديم، والساحل، والقرى السياحية، ورافع مدينة الحمام»، على أن تتم عودة المياه للضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال التوصيل.

سبب قطع المياه بالإسكندرية

وأضافت الشركة أن سبب انقطاع المياه بهذه المناطق في الإسكندرية هو تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة محور التعمير بإنشاء كوبري على طريق حسن علام، ما يستلزم ترحيل بعض خطوط المياه الرئيسية المتعارضة مع الكوبري، وهو ما سيؤدي إلى انقطاع أو ضعف المياه في بعض المناطق.

«تنكات» مياه خاصة

وأهابت الشركة بالمواطنين المتواجدين في تلك المناطق تدبير حاجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، منوهة بوجود «تنكات» مياه خاصة بالشركة خلال تلك الفترة، كما حددت إدارة الخط الساخن الاتصال برقم 125 لتقديم الشكاوى من أي عطل أو مشكلة، وأن الشركة على أتم استعداد لإيجاد حلول والتسهيل على المواطنين.