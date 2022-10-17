حركة الملاحة في «الأحمر والمتوسط».. ارتفاع الأمواج ورياح شمالية غربية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، اليوم، بشأن توقعات حالة البحرين الأحمر والمتوسط، إذ تسود أجواء معتدلة في البحر المتوسط ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2 متر وفي البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الأمواج بنسب تتراوح بين1 إلى 1.75 متر واتجاه الرياح في البحرين شمالية غربية.

ونوهت الأرصاد إلى أن الطقس على مدار اليوم في المناطق الساحلية الشمالية، معتدل نهار وليلا يسود طقس لطيف في أوله، في حين يسود طقس مائل للبرودة في آخر الليل والساعات الأولى من الصباح، مشيرة إلى أن درجات الحرارة العظمى ستصل إلى 26 درجة والصغرى 21 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

ويسود اليوم، وفقًا للأرصاد الجوية، طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على السواحل الغربية ومناطق من شمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة، وأن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة على مدار اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة على مدار اليوم بعدد من المدن والمحافظات، جاءت على هذا النحو:

القاهرة 28- 21.

العاصمة الإدارية 27- 20.

6 أكتوبر 28- 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 27- 21.

كفر الشيخ 27 - 21.

المنصورة 28 - 21.

دمياط 28 - 22.

بورسعيد 29 - 22.

الإسماعيلية 29 - 19.

السويس 29 - 20.

الزقازيق 28 - 21.

شبين الكوم 28 - 21.

طنطا 28 - 21.

شلاتين 32 - 24.

الإسكندرية 27 - 21.

العلمين الجديدة 26 - 21.

وادي النطرون 28 - 21.

مطروح 25- 19.

السلوم 25- 17.

سيوة 28- 17.

العريش 29 - 21.

رفح 29- 21.

الطور 30- 21.

كاترين 26 - 14.

رأس سدر 30 - 20.

نخل 30- 15.

طابا 30- 22.

نويبع 30- 22.

حلايب 30 - 25

شرم الشيخ 31- 24

الغردقة 31 - 24

مرسى علم 31-23

الفيوم 30- 20

بني سويف 30- 19

المنيا 31 - 19

أسيوط 31 - 18

سوهاج 32- 20

قنا 34- 20

الأقصر 35- 21

أسوان 36- 22

الوادي الجديد 34- 20

أبو سمبل 36- 22

أبو رماد 31 - 23

رأس حدربة 30 - 22.