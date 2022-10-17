ضبط 6 ملايين جنيه بحوزة رجل أعمال خلال محاولة تهريبها من الخارج

ضطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، صاحب شركة مقاولات، مقيم في محافظة الجيزة، أثناء استقلاله سيارة، عثر بداخلها على مبالغ مالية بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه.

وبالفحص تبين قيام المذكور بإنشاء شركة للمقاولات كنشاط أساسى، لإتخاذها كستار لإخفاء نشاطه غير المشروع فى مجال تحويل الأموال من خارج البلاد، بما يعرف بنظام «المقاصة»، وكذلك الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتحقيق مكاسب مادية نظير العمولة وفرق السعر.

ضبط المتهم

وضبط الأجهزة الأمنية هاتفه المحمول، وبفحصه فنيًا تبين وجود العديد من المحادثات تؤكد نشاطه الإجرامى، بمواجهته أيد ما جاء بالفحص، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطاته غير المشروعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.