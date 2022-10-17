القبض على عاطل تعدى على طليقته بسكين فى مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الامنية من القبض على عاطل بالقاهرة لتعديه على طليقته بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتها جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (ربة منزل و مقيمة بدائرة القسم)، مصابة بعدة جروح طعنية متفرقة بالجسم.

بالإنتقال وسؤال ( والدها – مقيم بمحافظة الفيوم) قرر بأنه حال تواجد نجلته بمحل الواقعة قام (طليقها مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة) بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته ، بسبب حدوث مشادة كلامية لخلافات بينهما ، مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ..كما أضاف بتخلصه من السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.