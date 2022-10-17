موعد الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة مراقب أمن بشركة «مياه أسيوط»

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، موعد الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة مراقب أمن، ضمن المسابقة رقم (4) لسنة 2021، وذلك بعدما اعلنت في وقت سابق الشروط وضوابط التقديم، ثم أسماء المقرر أدائهم للاختبارات بعد فحص الملفات.

موعد الاختبار التحريري للمتقدمين

وقال اللواء هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه أسيوط، في بيان للشركة، إن موعد الاختبار التحريري حُدد بعد الانتهاء من الفحص النهائي للملفات، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 29 أكتوبر، حسب اللجان الواردة بالكشوف، والتي توضح أماكن أداء الامتحان والموعد المحدد لكل لجنة من لجان المتقدمين المنطبق عليهم الشروط.

وأشار إلى أن الاختبار سيبدأ من الساعة التاسعة صباحا للمتقدمين من مراكز أبنوب، والبداري، والفتح، وساحل سليم، وأبوتيج، وصدفا، والغنايم، وفترة ثانية تبدأ من الساعة الثانية عشر ظهراً للمتقدمين من منطقتي أول وثاني أسيوط، ومركز أسيوط، ومركز ديروط، ومركز القوصية، ومركز منفلوط.

وأضاف رئيس شركه مياه الشرب، أنه لن يتم تحديد ميعاد آخر لاختبار المتخلفين عن الحضور، مشيرا إلى أن هذه المسابقة تأتي ضمن خطة الشركة من للارتقاء بكفاءة الهيكل البشري الذي تمتلكه.

مكان عقد الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة مراقب أمن

وأهابت الشركة بالمتقدمين بمراعاة الالتزام بالميعاد المحدد، والحضور قبله بفترة كافية، مع ضرورة اصطحاب المتقدم بطاقة الرقم القومي الخاصة به، ومراعاة غلق الهاتف المحمول أثناء الاختبار، وفي حال فتح الهاتف يعتبر الاختبار لاغيا حسب تعليمات جامعة أسيوط، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الاختبار التحريري والمراحل الأخرى لمن يجتاز الاختبار.

وذكرت الشركة، أنه للاطلاع على موعد الاختبار يمكن الضغط على الرابط هنا، حيث تنشر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط المواعيد على موقعها الإلكتروني.