إحلال وتجديد شبكات مياه منفلوط ومحطتي رفع المراغي والبركة في أسيوط

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اجتماعا لمناقشة أهم المشروعات الجاري تنفيذها ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الثاني بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع شركاء التنمية الأوربيين، ومن بينها بنك التعمير الألماني «KFW»، والوكالة الفرنسية للتنمية «AFD»، وبنك الاستثمار الأوربي «EIB»، والمفوضية الأوربية «EU»، ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية «SECO».

تحسين جودة الخدمة

وناقش اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة مع أعضاء وحدة «KFW»، وممثلي بنك التعمير الألماني، وممثلي فريق «PMC» لإدارة المشروع، وممثلي فريق المكتب الاستشاري «Dorsch Consultants»، لمناقشة أعمال إحلال وتجديد محطتي رفع صرف صحي البركة (2)، ورفع صرف صحي المراغي بمنطقة غرب أسيوط لتحسين جودة الأداء الخدمي المقدم للمواطنين بالمنطقة، كما ناقش الاجتماع أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بمراكز منفلوط، وديروط، وأبنوب.

إحلال وتجديد المحطات

وأوضح رئيس الشركة خلال الاجتماع، أن أعمال الاحلال والتجديد الجاري البدء في تنفيذها بمحطة رفع صرف صحي البركة (2) تشمل إحلال وتجديد طلمبات السحب الخاصة بالمحطة، وإحلال وتجديد خط طرد المحطة بطول 8 كم، إضافة إلى الوصلات البديلة.

وأضاف أن المشروع أيضا يوجه طاقاته لإحلال وتجديد طلمبات محطة رفع المراغي، إضافة إلى أعمال الإحلال والتجديد لـ31 كم شبكات مياه بأقطار مختلفة بمركز منفلوط.

تنفيذ برنامج تحسين مياه المياه

وأكد «درة» في نهاية الاجتماع، أنه جار التنسيق لاستكمال مراحل تنفيذ برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الثاني بمحافظة أسيوط في الآونة المقبلة، ليجني المواطن الثمار الإيجابية لتعزيز الخدمات المقدمة.