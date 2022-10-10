«مياه أسيوط»: تأثر الخدمة في عدة مناطق لتنفيذ بعض الأعمال

أعلن المركز الإعلامي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، توقف محطة مياه الألماني المرشحة عن العمل، والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 200 ل/ث لتغذية منطقتي شرق وغرب أسيوط.

وأكدت الشركة تأثر سلامة عمل محطة مياه نزلة عبد اللاه المرشحة، والتي تعد المصدر الرئيسي لتغذية مدينة أسيوط بالكامل بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200ل/ث، نظرا لتطبيق خطط إدارة المياه التابعة لوزارة الري والموارد المائية.

إبلاغ غرفة عمليات محافظة أسيوط

وقالت الشركة، في بيان لها، إنه جار التنسيق مع مسؤولي وزارة الري والموارد المائية للتعامل مع الموقف.

وطمأنت الشركة العملاء الوارد شكواهم عبر قنوات التواصل الخاصة بالشركة عن انقطاع أو ضعف المياه بالأدوار العليا بمدينة شرق أسيوط، مشيرة إلى أنه جار التعامل مع الموقف وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة للتنسيق مع الجهات المعنية.

استعدادات فصل الشتاء

وفي سياق آخر، استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، لدخول موسم فصل الشتاء بـ470 معدة وفريقا مجهزا على أعلى مستوى، لمواجهة الأزمات، وتوجيه إدارة نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة مناسيب المياه والأحوال الجوية وحالة الطقس التي تتعرض لها البلاد، للاستعداد المبكر لأي حالة سوء في الأحوال الجوية.