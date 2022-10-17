تردد قناة Extra live قبل دقائق من انطلاق بثها التجريبي

ينطلق البث التجريبي لقناة Extra live، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، وهي المنوطة بتغطية كلالأحداث الكبرى داخل مصر وخارجها، وفي مُقدمها قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المُقبل، بحضور العديد من زعماء ورؤساء بعض الدول.

انطلاق قناة إكسترا لايف

وكشفت قناة «إكسترا نيوز»، عن تردد القناة الوليدة Extra live، حيث ستنطلق عبر تردد 12092 v، حسب ما أعلنت عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

وكان الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كشف عن تخصيص فترات من خريطة قناة Extra live لعرض الأفلام الوثائقية، موضحًا أنّ «هناك مادة فيلمية مميزة، نأمل أن تحظى بإعجابكم من خلال مكتبة كبرى يمتلكها الآن قطاع أخبار الشركة المتحدة».

وفي سياق متصل، يستعد قطاع القنوات الإخبارية، بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» خلال الأيام القليلة المُقبلة، بالتزامن مع قمة المُناخ، على تردد 11747V، إذ تضم عددا كبيرا من المُذيعين ومُقدمي البرامج ومذيعي الأخبار وكذلك مراسلين من غالبية دول العالم، الذين يتمتعون بقدر عالٍ من المهنية والاحترافية.