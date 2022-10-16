انطلاق البث التجريبي لقناة «Extra live» غدا

ينطلق البث التجريبي لقناة «Extra live»، ضمن خطة التطوير والازدهار الذي يشهده قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اعتبارًا من صباح غد الاثنين، لتكون أحدث قناة بالقطاع الذي يترأسه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري.

وتهتم هذه القناة الوليدة «Extra live»، بكل الأحداث الكبرى التي تُجرى داخل مصر وخارجها، وفي مُقدمها قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المُقبل، بحضور العديد من زعماء ورؤساء بعض الدول.

أفلام وثائقية على قناة Extra live

وتُخصص قناة «Extra live» ضمن خريطتها بعض الفترات لعرض الأفلام الوثائقية، التي قال عنها أحمد الطاهري، إنّ «هناك مادة فيلمية مميزة، نأمل أن تحظى بإعجابكم من خلال مكتبة كبرى يمتلكها الآن قطاع أخبار الشركة المتحدة».

تفاصيل انطلاق قناة القاهرة الإخبارية

وفي سياق متصل، يستعد قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» خلال الأيام القليلة المُقبلة، بالتزامن مع قمة المُناخ، وذلك على تردد 11747، إذ تضم عددا كبيرا من المُذيعين ومُقدمي البرامج ومذيعي الأخبار وكذلك مراسلين من غالبية دول العالم، الذين يتمتعون بقدر عالٍ من المهنية والاحترافية.