المنوفية تستعد لمواجهة ارتفاع منسوب النيل بأماكن إيواء للمتضررين

أكد سيد عبد العال رئيس مركز السادات بمحافظة المنوفية، الاستعداد لمواجهة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل في جزيرتى أبو داود وأبو نشابة، من خلال إقامة معسكرات لايواء المتضررين من ارتفاع منسوب نهر النيل خصوصا مع قدوم فصل الشتاء.

إنشاء معسكرات لإيواء المتضررين

وتابع رئيس المدينة لـ«الوطن»، أنه تم إنشاء أماكن لإيواء المتضررين من ارتفاع منسوب مياه نهر النيل في الوحدة الصحية بكفر داود ومستشفي الخطاطبة المركزي في مركز السادات، وذلك بالتنسيق مع لجنة الإغاثة والتضامن الاجتماعي بالمحافظة.

تعلية الجسر لمواجهة ارتفاع منسوب المياه

وأضاف رئيس المدينة، أنه جار تعلية الجسر الرابط بين جزيرة أبو داود وقرية جزي لمواجهة ارتفاع منسوب المياه وتيسيرا على الأهالي، مشيرا إلى أن ذلك وفقا لتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية خلال زيارته إلى الجزيريتن في وقت سابق .

زيارة محافظ المنوفية للجزيرتين

الجدير بالذكر، أن محافظ المنوفية خلال زيارته للجزيريتن، وجه بضرورة التواجد الميداني والتعامل الفوري لأي ارتفاع في منسوب مياه نهر النيل، بالإضافة إلى إعداد حصر للأماكن والأسر المتضررة من إرتفاع منسوب مياه النيل خلال الفترة الماضية.