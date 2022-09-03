محافظ المنوفية يتابع أعمال رصف الطرق وتجديد شبكات المياه «صور»

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، أعمال الرصف والتطوير بشارع بورسعيد بمركز ومدينة أشمون؛ للوقوف على آخر المستجدات وتقديم التسهيلات اللازمة لدفع وتيرة العمل وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز.

وأوضح رئيس المدينة إلى أنه جاري وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بالشارع بطول 1300م كونه طريق حيوى ومهم بالمدينة، مشيراً إلى أنه جرى الانتهاء من رصف شارع الجامعة بطول 1400م بداية من وحدة مرور أشمون وحتى مزلقان السكة الحديد، يأتي هذا في إطار المتابعات الميدانية والدورية للموقف التنفيذي لأعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بقطاع الطرق كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

متابعة أعمال تجديد شبكات المياه بشارع المدارس

كما أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون إلى أنه جرى متابعة أعمال الإحلال والتجديد لشبكات وخطوط المياه بشارع المدارس بطول 540م والطريق الدائري بطول 880م وجرى تغيير خطوط المياه المتهالكة ومراجعة كافة الوصلات تمهيداً للبدء في أعمال الرصف، لافتا إلى أن قطاع الرصف بمدينة أشمون قد شهد طفرة كبيرة من خلال الإنتهاء من رصف 10 شوارع بنطاق المدينة، التي ستساهم في تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

متابعة أعمال رصف بمدينة الشهداء

وفي سياق متصل، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء استكمال أعمال فرد طبقة السن بطريق 25 الشهداء/العراقية بطول 7 كم، فضلا عن متابعة أعمال تسوية طبقة الأساس بشارع داير الناحية بقرية سلامون قبلي بنطاق الوحدة المحلية بكفر عشما، وذلك عقب الانتهاء من توصيل كافة المرافق من (صرف صحي، غاز طبيعي، اتصالات، كهرباء)، ومتابعة الأعمال التمهيدية لرصف طريق 88 الشهداء /دنشواي، وكذا متابعة الأعمال التمهيدية والتطوير بطريق 16 مزلقان العراقية /سيدى صالح/ زاوية الناعورة/ كفر دنشواي/ جزيرة الحجر بطول 23كم كونه طريق حيوي يربط مركزي الشهداء وتلا؛ وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتابع رئيس المدينة، الأعمال الإنشائية بالسوق الحضارية بقرية العراقية المقام على تغطية ترعة منية الواط على مساحة 560 متر مربع، بالإضافة إلى متابعة أعمال إنشاء السوق الحضارية بقرية سلامون قبلي، إذ يتم تخشيب السقف بالمبنى الإداري بالسوق المقام على تغطية ترعة الفيل بمساحة 570 متر مربع.

أعمال رصف بمدينة السادات بالمنوفية

وفي مركز السادات، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال رصف الطريق الإقليمي كفر داود/ السادات عقب الانتهاء من أعمال صيانتة بداية من كوبري كفر داود العلوي الإسعاف وحتى مدخل عزبة ناصف بكفر داود؛ وذلك باستخدام تقنية FDR تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، مؤكداً على الشركة المنفذة بتسريع معدلات الأداء والالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة كونه طريق حيوى ومهم.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، استكمال أعمال الرصف بشارع 24 الحربي بكفر عليم بطول 500 متر، إذ يجرى فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بالطريق وتوسعته من الاتجاهين، وإنشاء أرصفة جانبية وبلاعات أمطار وجزيرة وسطى وزرع أعمدة ديكورية حديثة، فضلا عن متابعة أعمال تركيب البلدورات وبلاط الانترلوك بجوار الكوبري اتجاه طنطا؛ لإضفاء مظهر جمالياً وحضارياً.

كما تابع رئيس المدينة أعمال إنشاء الممشى الجديد بطول ترعة ديا الكوم المغطاة بمساحة إجمالية تقدر بـ400 متر؛ وذلك لخلق متنفسا هاماً ومتنزهاً رئيسياً لأهالي المدينة.

متابعة أعمال رصف بدينة منوف

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، أعمال فرد طبقة السن بطريق منوف/ الحامول؛ تمهيداً لأعمال الرصف، فضلا عن متابعة أعمال التشطيبات النهائية لتطوير ورفع كفاءة نفق السكة الحديد من تركيب بلاط البازلت وصب الأرضية وتركيب شبكة صرف للقضاء على تجمعات مياه الأمطار خلال موسم الشتاء.